Dobrodošlica Orbanu, prepoved borčevskim praporščakom

Ograjevanje državne proslave ob 30. obletnici slovenske državnosti. FOTO: Matej Družnik/Delo

Udeležbo odpoveduje tudi velik del opozicije

Ker na državni proslavi niso dovolili prisotnosti partizanskih praporov, »simbolov mednarodno priznane vojske zmagovitega antifašističnega zavezništva Združenih narodov v drugi svetovni vojni,« je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije odpovedala udeležbo na današnji državni proslavi ob 30. obletnici osamosvojitve. Medtem, ko je borcem zaprla vrata, vlada madžarskemu premierju, ki na proslavo prihaja na povabilo predsednika vlade, izreka dobrodošlico.Predsednik Zvezese bo udeležil današnje slavnostne seje v Državnemu zboru v spremstvu prapora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ne pa tudi proslave, saj meni, da je »dan državnosti je praznik vseh Slovenk in Slovencev, predvsem tistih, ki so se borili za njen obstoj, njeno svobodo in samostojnost.«Borčevska organizacija je opozorila, da brez partizanskega boja in Osvobodilne fronte danes ne bi praznovali tridesetletnice samostojnosti Slovenije, ki je kot republika nastala prav leta 1945. »Prepoved partizanskih praporov na državni proslavi je zato zanikanje lastne zgodovine in teptanje lastne državnosti,« so poudarili in opozorili, da bo »državna proslava izključujoča in ne bo predstavljala proslavo vseh državljank in državljanov Slovenije.«Predsednica Socialnih demokratovje zaradi »prepovedi udeležbe borčevskih praporščakov tik pred proslavo« odpovedala svojo prisotnost, saj meni, da gre za »nesramno zanikanje temeljev, ki jih ima slovenska država v zmagoslavnem partizanskem uporu.«Predsedniku republike in predsedniku vlade sporoča, da je njuna osebna in zgodovinska odgovornost, »da bomo 30. obletnico samostojnosti Slovenije praznovali tako globoko razdeljeni.«Predsednik drugi dveh največjih opozicijskih strank,iz Levice iniz LMŠ, sta svojo odsotnost s proslave v znak protesta proti vladnim politikam, napovedala že prejšnji teden. Vrh Levice se bo namesto državne proslave udeležil protestov proti vlade, na katerih bodo danes prisotni tudi delavski sindikati. Na državni proslavi ne bo niti novega predsednika Desusa, ki je za STA dejal, da nanjo ni bil povabljen.