Pred RTV Slovenija predali več kot 6000 podpisov v podporo oddaji Tarča

Protestna ljudska skupščina je v manj kot enem dnevu prek spletne peticije zbrala približno 6000 potrjenih podpisov gledalk in gledalcev v podporo oddaji Tarča, njeni voditeljici Eriki Žnidaršič in proti političnim posegom v neodvisno novinarstvo na RTV.

Podpise so danes pred RTV Slovenija osebno izročili predsedniku programskega sveta Cirilu Baškoviču ter predali tudi izvode za dr. Leona Oblaka (predsednika Komisije za informativne programe) in Ilinko Todorovski, Varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev.

Erika Žnidaršič. FOTO: Blaž Samec/Delo

V spletni peticiji poudarjajo podporo voditeljici Žnidaršičevi in oddaji Tarča ter zahtevajo drugi del Tarče o dosjeju Kangler. »Po zadnji oddaji Tarča, kjer je gostoval nekdanji mariborski župan in zdajšnji državni sekretar na notranjem ministrstvu, se vršijo nadaljnji pritiski na RTV in voditeljico oddaje Tarča. Erika Žnidaršič je bila v zadnjem tednu deležna več groženj, ustrahovanj, diskreditacij, pojavile so se celo govorice o tem, da bo odpuščena, prav tako je še vedno neznana usoda oddaje Tarča,« so zapisali. Voditeljica je bila zaradi tehtnih vprašanj, ki jih je postavljala, deležna napadov, in sicer predvsem od Kanglerja in trenutne vlade.

Zaradi tega je za danes sklicana izredna seja Komisije za informativne programe RTV Slovenija, kjer bo razprava o oddaji Tarča s preteklega tedna (6. januarja 2021). Kot je na družbenih omrežjih objavila voditeljica, na to sejo ni bila povabljena, zato se zdi, da bodo odločali brez nje. »Poziv k izredni seji programskega sveta in lažne informacije, ki so zaradi zadnje Tarče zakrožile v javnosti, so nedopusten pritisk na novinarje in urednike v celotnem informativnem programu,« so poudarili v Protestni ljudski skupščini.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Pri tem so članom komisije, ki bodo razpravljali o oddaji Tarča, sporočili, da si želijo neodvisnih novinarjev, ki morajo svoje delo opravljati brez političnega pritiska. Kot pišejo dalje, si gledalke in gledalci želijo videti drugi del oddaje Tarča. Erika Žnidaršič je namreč v prejšnji oddaji povedala, da v prihodnji oddaji pričakujejo pojasnila policije, tožilcev in sodišča. A ta teden Tarče ni na sporedu.

»Na izredni seji bo prisotna tudi Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. Pozvali jo bomo, da prenese naše sporočilo do Programskega sveta RTV in se zavzame za neodvisno RTV Slovenija, ki jo pričakujemo prebivalke in prebivalci.« Pri tem so še enkrat pozvali k uporu političnega usmerjanja javne RTV.