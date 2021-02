Pred sodišče EU zaradi kršitev glede odpadne vode

Evropska komisija je proti Sloveniji začela postopek pred sodiščem EU zaradi neizpolnjevanja zahtev direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, poroča STA. Direktiva od članic EU sicer zahteva, da zagotovijo pravilno zbiranje in čiščenje odpadne vode v strnjenih naseljih.



Komisija je ugotovila, da v Sloveniji aglomeracije Ljubljana, Trbovlje, Kočevje in Loka z več kot dest tisoč prebivalci še vedno ne izpolnjujejo zahtev za zbiranje komunalne odpadne vode. Aglomeracije Kočevje, Trbovlje in Loka pa ne izpolnjujejo dodatnih zahtev v zvezi s spremljanjem izpustov za preverjanje skladnosti z zahtevami glede čiščenja komunalne odpadne vode.



Evropska direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode od držav EU namreč zahteva sprejem ukrepov za zagotovitev ustreznega sistema zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode v vseh aglomeracijah z obremenitvijo, enako ali večjo od deset tisoč populacijskih enot.



Komisija je postopek proti državi začela februarja 2017, ko je slovenskim organom poslala prvi, uradni opomin. Ker država ni ustrezno ukrepala za odpravo neskladnosti, ji je komisija marca 2019 poslala drugi opomin, imenovan obrazloženo mnenje. Čeprav so slovenski organi ukrepali glede odprave kršitev, so vrzeli po mnenju komisije še vedno prevelike. Zato je sprožila postopek pred sodiščem EU.

