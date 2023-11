Predlog zakona, da bi vsi imeli osebnega zdravnika

V okviru kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva je civilna pobuda Glas Ljudstva pred upravno enoto Bežigrad v Ljubljani izvedla resničnostni šov Kdo si želi imeti osebnega zdravnika. Kot pravijo, so namesto dveh milijonov evrov, ki jih je ministrstvo za obrambo nameravalo vložiti v promocijo vojske, za manj kot 20 evrov izvedli resničnostni nagradni kviz, s katerim so ponazorili katastrofalno situacijo v zdravstvu in realne stiske pacientov.

Trije »srečni zavarovanci« so se z odgovarjanjem na aktualna vprašanja o trenutni zdravstveni situaciji v Sloveniji potegovali za vse bolj luksuzno glavno nagrado: priložnost imeti osebnega zdravnika.

V kvizu so omenili, da je glavarinski količnik oziroma minimalno število pacientov, ki jih morajo sprejeti družinski zdravniki, v Sloveniji najnižji v Evropi. Ob tem je Zdravstveno diagnostični center MEDILAB v preteklem letu imel osem milijonov evrov prihodkov (večino tega denarja je prejel prek koncesij) in tri milijone čistega dobička.

Zdravnica rekorderka, ki ima v Sloveniji največ soglasij za popoldansko delo, ima skupno 13 soglasij. Aleš Šabeder je po izgubi funkcije državnega sekretarja, zadolženega za zdravstvene investicije na ministrstvu za zdravje, začel delati za mednarodno investicijsko firmo, ki kupuje zdravstvena koncesionarska podjetja v Sloveniji.

V okviru kampanje civilna pobuda Glas ljudstva zbira podpise za vložitev zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nujnih ukrepih za stabilizacijo zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-B). Po predlogu zakona, ki so ga pripravili v civilni pobudi, bi omogočili dostop do izbranega osebnega zdravnika za vse zavarovanke in zavarovance tako, da bi zmanjšali administrativne obremenitve, kadrovsko okrepili celotne ekipe družinske medicine ter za 10 odstotkov dvignili minimalno število pacientov na posameznega zdravnika v primarnem zdravstvu.

Ob tem bi omejili dvojne prakse. Določili bi začasne delovne normative za zdravnike in zdravnice na sekundarni ravni, na podlagi dejansko opravljenega dela, in prevetrili dovoljenja za popoldansko delo, hkrati pa uvedli nagrajevanje zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki normative presegajo. Merila za podeljevanje koncesij bi zaostrili.

Predlog predvideva tudi akcijske načrte za skrajševanje čakalnih vrst v sodelovanju z javnimi zavodi, ki kot izvajalci odgovarjajo za uspešno izvedbo načrtov.

Za jutri je civilna pobuda pripravila vseslovensko akcijo zbiranja podpisov v podporo predlogu zakona. Prostovoljci in prostovoljke bodo zbirali podpise v Ljubljani, Mariboru, Celju, Radovljici, Kranju, Izoli, Kopru, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novi Gorici, Domžalah in Vrhniki.