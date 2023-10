Štiri ambulante za neopredeljene zapolnile kapacitete

V nadaljevanju preberite:

Konec septembra je bilo 37.725 oseb iz ljubljanske občine brez splošnega zdravnika, kar po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pomeni 13,5 odstotka vseh občanov. Zdravstveni dom Ljubljana pa je 20. oktobra ministrstvo za zdravje in ZZZS obvestil, da so v štirih ambulantah za neopredeljene v Polju in Šiški vse kapacitete zapolnjene. To pomeni, da tovrstne ambulante še delujejo, vendar novih pacientov ne sprejemajo.