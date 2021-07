Predlog zakona o konoplji je povsem spregledal bolnike

V nadaljevanju preberite:

Po več sklepih odborov državnega zbora, da mora ministrstvo za zdravje urediti predpise o konoplji – več predlogih zakonov različnih strank in več organizacij, je ministrstvo za zdravje v medresorsko usklajevanje in službi vlade za zakonodajo poslalo zakon o gojenju in prometu s konopljo za medicinske namene. Po predlogu, ki je za poznavalce nezakonit in tudi v nasprotju s koalicijsko namero, bi zakon sprejeli po hitrem postopku.