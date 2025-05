Predsednica države bo na Madagaskarju odprla šolo za 550 revnih otrok

Približno 550 otrok, starih od šest do enajst let, bo obiskovalo osnovno šolo v revnem Bemasoandru na obrobju Antananariva, glavnega mesta Madagaskarja, katere gradnjo je financirala Republika Slovenija. Vez je misijonar Pedro Opeka, ki je posvetil življenje revnim družinam na Madagaskarju, predvsem pa izobraževanju otrok in mladine. Šolo z enajstimi učilnicami bo med državniškim obiskom treh afriških držav, ki se bo začel jutri, z gostitelji odprla predsednica Slovenije ­Nataša Pirc Musar.

Za gradnjo šole, ki se je začela lani, je ministrstvo za zunanje zadeve v okviru projekta Prehranska varnost in možnost izobraževanja za revne otroke na Madagaskarju namenilo 321.000 evrov. »Izobraževanje je ključ do boljše prihodnosti. Ta šola bo za več kot petsto otrok priložnost, da se iztrgajo iz revščine in si z znanjem ustvarijo boljše življenje,« je Nataša Pirc Musar poudarila pred približno dvema mesecema, ko je na pot proti eni od najrevnejših držav na svetu, med drugim v sodelovanju s Slovensko karitas, pospremila dva kontejnerja humanitarne ­pomoči.

Dobri prijatelji

Pošiljka, v kateri so šolske potrebščine, učni pripomočki, sanitetni material in medicinska oprema, kot so porodne mize, športni rekviziti in oprema (donacije več slovenskih športnih zvez), osnovne življenjske dobrine, gradbeni material in različno orodje ter tudi večnamenski kombi, ki ga je doniral Suvereni malteški viteški red, je prispela na Madagaskar in jo bo predsednica med obiskom treh afriških držav, Kenije, Etiopije in Madagaskarja, simbolično izročila združenju Akamasoa (Dobri prijatelji), ki ga vodi Pedro Opeka.

Humanitarno pomoč bo predsednica države med obiskom na Madagaskarju tudi formalno predala skupnosti Akamasoa. FOTO: Matjaž Klemenc/urad predsednice RS

Slovenski misijonar na otoku, kjer kar 75 odstotkov prebivalstva živi z manj kot 1,7 evra na dan, deluje skoraj petdeset let. Ob srečanju z ljudmi, ki živijo na obrobjih smetišča glavnega mesta Antananarivo, ga je pretresla grozovita revščina, zato je leta 1989 ustanovil omenjeno humanitarno združenje.

V tem času je Akamasoa pomagala več kot 500.000 Malgašem, zgradili so na tisoče hiš, na desetine vrtcev, osnovnih šol, nižjih in višjih gimnazij in tudi nekaj univerz, ki jih obiskujejo otroci in mladi iz najrevnejših družin. Za številne je šolski obrok prva hrana v dnevu, je pred časom za Slovenske novice povedala Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas.

Zgled Pedra Opeke je na Madagaskar pritegnil še številne druge misijonanje, zaradi njegove dobrodelnosti ga je leta 2020 na Madagaskarju obiskal papež Frančišek, pred dvema letoma je bil priljubljeni misijonar tudi na obisku v Sloveniji, pred tem je domovino svojih staršev obiskal leta 2015.

V šoli v ​Bemasoandru, ki ima okoli 50.000 prebivalcev, so z donacijo zunanjega ministrstva uredili enajst učilnic, v katerih bo v šolskih klopeh sedelo po 50 učencev od prvega do petega razreda, sanitarije in šolsko kuhinjo. V okviru omenjenega projekta so za tri mesece zagotovili tudi malico za 5340 otrok.

Urbani čebelnjak v Adis Abebi

Četudi je Slovenija prav zaradi delovanja Pedra Opeke humanitarno povezana z Madagaskarjem, bo Nataša Pirc Musar prva slovenska predsednica na državniškem obisku v tej državi. Sicer bodo vsi trije obiski državniški. Njena afriška turneja se bo začela v soboto z obiskom Kenije, kjer se bo sestala s predsednikom Williamom Rutom, v ospredju obiska bo krepitev dvostranskega sodelovanja, zlasti na področjih trajnostnega razvoja, gospodarskega sodelovanja in skrbi za vodne vire.

Šolo v kraju Bemasoandro so začeli graditi lani. FOTO: osebni arhiv Pedra Opeke

Na Madagaskarju, kjer bo predsednica od 2. do 4. junija, si bo prizadevala za krepitev političnega dialoga in razvojno-humanitarnega sodelovanja. S predsednikom Andryjem Nirino Rajoelino bo razpravljala o razmerah na ­Madagaskarju, pomenu boja proti revščini in večjem mednarodnem ­sodelovanju.

Afriško turnejo bo sklenila v Etiopiji, kjer se bo sestala s predsednikom Tajejem Ackejem Selasijem, premierom Abijem Ahmedom ter vodstvom Afriške unije. Obiskala bo tudi Don Boscov center za otroke, v Adis Abebi pa odprla urbani čebelnjak kot simbol slovensko-etiopskega sodelovanja pri ohranjanju biodiverzitete in podpiranju lokalnih iniciativ.