Predsednica republike bo v DZ poslala ime kandidata za guvernerja

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes v DZ posredovala ime kandidata za guvernerja Banke Slovenije. DZ bo moral nato o predlogu odločati v 30 dneh. Koalicija je podporo izrazila Saši Jazbec, ki za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov. Če jih bo na glasovanju, ki je tajno, dobila, bo prva ženska na tem položaju.

V uradu predsednice imen kandidatov niso razkrili, je pa vnovično kandidaturo javno razkril sedanji guverner Boštjan Vasle. Med kandidati se omenjajo še nekdanji premier in finančni minister Tone Rop, Miha Mihič iz Delavske hranilnice, nekdanji predsednik uprave SID banke Sibil Svilan, viceguverner Banke Slovenije Milan M. Cvikl in državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec.

Podporo Saši Jazbec so izrazili v Svobodi, SD in Levici, ki imajo v DZ skupaj 52 poslancev. V NSi in SDS se bodo o podpori odločili, ko bo znano, koga bo na to mesto predlagala predsednica države.

Sedanjemu guvernerju Vasletu se bo šestletni mandat iztekel 8. januarja prihodnje leto. Pred njim so to mesto zasedali France Arhar, Mitja Gaspari, Marko Kranjec in Boštjan Jazbec. Če bo Jazbečevi uspelo, bo postala šesta guvernerka Banke Slovenije. V svetu Banke Slovenije se bo pridružila viceguvernerjem Primožu Dolencu, Tini Žumer, Marku Pahorju in Cviklu.