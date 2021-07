Predsednik republike imenoval tri člane uradniškega sveta

Slovenski predsednik Borut Pahor je danes podpisal ukaz o imenovanju treh članov uradniškega sveta, ki jih v skladu z zakonom o javnih uslužbencih izbere izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja, so sporočili iz predsednikovega urada.



Z objavo ukaza v današnji številki Uradnega lista so v uradniški svet imenovani: prof. dr. Albin Igličar, doktor pravnih znanosti, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in strokovnjak na področju sociologije prava, mag. Helena Kamnar, dipl. univ. ekonomistka, magistrica sociologije, strokovnjakinja na področju javnih financ in socialne politike, ter doc. dr. Andrej Kohont, doktor socioloških znanosti, docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, strokovnjak na področju organizacije in menedžementa človeških virov.



Trenutni sestavi uradniškega sveta poteče šestletni mandat 11. avgusta. Uradniški svet ima 12 članov, izmed katerih tri imenuje predsednik republike, tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave, dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti v organih, štiri člane pa imenuje vlada na predlog ministra za javno upravo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: