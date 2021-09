Predsedniki strank parafirali dogovor o sodelovanju po volitvah

Predsedniki opozicijskih strank LMŠ, SD, Levice in SAB so parafirali besedilo sporazuma o povolilnem sodelovanju, ki so ga pripravili posamezni pogajalci strank.



LMŠ bo o dogovoru razpravljala v soboto, takrat bo zasedal tudi svet stranke Levica in klavzura SD. Svet stranke SAB pa se bo sestal že danes. Sporazum bodo tako podpisali v prihodnjem tednu.



Pobudo o volilnem sodelovanju strank Koalicije ustavnega loka (KUL) se je začela izoblikovati, po tem ko so četverčku s civilnodružbenega Zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo poslali pobudi za ustanovitev nekakšnega levega Demosa, katerega cilj je, da bi stranke SD, LMŠ, Levica in SAB sklenile predvolilno koalicijo.



Stranke so po dveh pismih prvakov – najprej predsednice SD Tanje Fajon in nato še prvaka LMŠ Marjana Šarca – nato tudi pristopili k izoblikovanju sporazuma o povolilnem sodelovanju. Njegovo besedilo je še tajno in svojevrsten preskus štirih strank, ki si večkrat med seboj očitajo soliranje. »Slišali smo različne ideje, pobude v javnosti, ampak mi smo tisti, ki gremo pred ljudi in na volitve. Na nas je, da sedemo za mizo, se pogovorimo in dogovorimo, kako naprej. Brez posrednikov in pokroviteljev,« je v tem pismu zapisal Šarec. Predlagal je sicer tri točke: »normalizacijo Slovenije«, sestavo vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, in dogovor, da mandatarja izbere stranka z največ glasovi na volitvah.



Točka, ki poleg SDS predvideva tudi nesodelovanje z NSi in SMC, naj bi v sporazumu sicer obstala. Kot je koordinator Luka Mesec v svojih dozdajšnji izjavah dopustil, pa bi lahko v primeru soglasja vseh bili pripravljeni na pogovore z morebitno novo stranko.

