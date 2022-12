Golob pred poslanci: Točka, na kateri smo se razšli, je bila zame banalna

Državni zbor se je najprej seznanil z odstopom ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar, s čimer bo tej prenehala funkcija ministrice, vodenje ministrstva pa bo začasno prevzela ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Bobnarjeva je obrazložila svoj odstop in nato v izjavi novinarjem dejala, da bo gotovo deležna očitkov, kaj vse je bilo narobe pri njenem delovanju, a da stoji za vsako besedo, ki jo je izrekla, in potezami, ki jih je izvedla. »Nimam stricev ali tet iz ozadja. Nisem želela, da bi na ta način javno reševali zadeve, a na ta način ni šlo več, midva z Lindavom sva le odgovorila na očitke, ki so se pojavili v medijih,« je še dejala Bobnarjeva, ki je poslancem povedala, da je pred šestimi meseci zaprisegla, da bo spoštovala ustavo in pravni red ter ravnala v skladu s svojo vestjo v dobrobit prebivalcev Slovenije, in tako je ravnala sleherni dan.

Tistim, ki ji, kot je dejala, zamerijo, ker je izpostavila nepravilnosti, pa je odgovorila z mislijo italijanskega sodnika Giovannija Falconeja, glavnega tožilca, specializiranega za zločine italijanske mafije, ki je bil ubit v atentatu: »Tisti, ki molčijo in hodijo s sklonjeno glavo, umrejo vsakič. Tisti, ki govori na glas in hodi z dvignjeno glavo, umre samo enkrat.«

»Moje vrednote in načela so vseskozi isti, tudi v zadnjem mesecu se niso spremenili. Zadnje volitve sem razumela kot poziv volivcev k drugačni politiki, vključujoči in dejansko demokratični, politiki dialoga, ne oblastne arogance. Politiki transparentnosti, ne zakulisnih interesnih dogovarjanj,« je še dejala Bobnarjeva, ki se zdaj predvidoma vrača nazaj na policijo v Tacen.

Sledila so poslanska vprašanja ... FOTO: Črt Piksi/Delo

Pred poslance pa je nato moral stopiti predsednik vlade, ki je moral pojasnjevati okoliščine odstopa notranje ministrice. Ta je med razlogi za svojo odločitev navedla, da si ne more postaviti svoje ekipe, Golobu pa je očitala tudi politični pritisk na policijo.

Vprašanje poslanke NSi Vide Čadonič Špelič se je nanašalo na izpolnjevanje predvolilnih obljub o strokovnem kadrovanju, poslanec SDS Žan Mahnič pa se je vprašal, ali si predstavljate, da bi to počeli kadri SDS ... »Vi očitno lahko, ker veste, da ste na varni medijski strani in ste pijani od oblasti,« je dejal in poudaril, da ga je s prejšnjim poslanskim vprašanjem o sodelovanju z Milošem Milovićem ujel na laži.

Golob je v odgovoru dejal, da je bil pred in po volitvah večkrat vprašan, ali bo šel v koalicijo s SDS, in dodal, da je vedno odgovoril, da ne. Ne pri sestavljanju vlade, ne pri upravljanju z RTV Slovenija in tudi ne pri upravljanju s policijo, je dejal.

»Točka, na kateri smo se razšli, je bila zame banalna in ta točka ni bila to, da je gospod Lindav dobil dodaten čas, da izpelje stvari, za katere se je sam zavezal, pa ne meni, zavezal se je ministrici, to ni bila točka preloma. Točka preloma je nastopila po 21. novembru in takrat so bila tukaj poslanska vprašanja in takrat se je sprožilo vprašanje nečesa, kar nima nobene zveze z direktorjem policije v resnici. Po šestih mesecih se je sprožilo vprašanje varovanja mene in moje družine in začela se je politizacija moje pravice do izbire, kdo bo varoval mene in mojo družino. In na tej točki sva se žal, žal razšla zaradi tega, ker se je zgodila politizacija dela policije oziroma varnostne službe.«

FOTO: Črt Piksi/Delo

Zanikal pa je politične pritiske na samo delo policije, pri čemer se je skliceval tudi na dodatno poročilo policije, ki ga je podpisal namestnik Lindava. Nihče, iz kateregakoli kroga Gibanja Svobode pa po njegovih besedah ni poskušal, niti ni vplival na kakršnekoli kadrovske posege v policiji. »Res pa je, da smo se, preden je bila ministrica imenovana in preden je bil gospod Lindav imenovan v policijo, dobili in se spoznali v poslanski skupini. In takrat smo se pogovarjali tudi o tem, kateri so tisti kadri, ki so bili imenovani zadnjo minuto ali celo po volitvah in da se njihova strokovnost preveri in to je tudi vse,« je še navedel.

V nadaljevanju je še pojasnil, da se je z Milovićem posvetoval o organiziranosti varovanja. »Nič se nisem zlagal in nič ne usmerja in nič ne vodi. Gospod Miloš Milovič je bil vodja varnostne službe, natančno tisto, kar danes počne nekdo drug, ki ste ga vi razkrili javnosti in on je skrbel za varnost gospoda Janeza Drnovška in vem, da je skrbel dobro za njegovo varnost, sedem let je bil vodja njegove službe,« je navedel Golob.

Na vprašanja novinarjev tudi danes ni odgovarjal.