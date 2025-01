Preiskava glede obvodnega financiranja se širi še na NSi

Po tem, ko je parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo vodi poslanka Gibanja Svoboda Tamara Vonta, razširila preiskavo domnevnega nezakonitega financiranja oziroma obvodnega financiranja iz SDS na Konkretno in Našo deželo bodo po naših informacijah pod drobnogled vzeli še Novo Slovenijo. To jim omogoča nazadnje sprejeti sklep, ki se nanaša na vse politične stranke zadnje Janševe vlade.

Zanimal naj bi jih odnos med stranko in Inštitutom dr. Janeza Evangelista Kreka, katerega ustanovitelja sta Robert Ilc, glavni tajnik stranke, in poslanec Jožef Horvat. Kot je mogoče razumeti, je parlamentarna preiskovalna komisija zahtevala plačilne podatke obeh, saj naj bi jih sumili obvodnega financiranja. Tako naj bi nekatere subjekte zdaj začeli spraševati o nekaterih konkretnih plačilih oziroma poslovnih odnosih – na primer plačila Monsu ali študentskemu servisu –, o katerih sumijo, da so bili pravzaprav namenjeni stranki. Oba subjekta sicer poslujeta na istem naslovu.

Kot ključni namen za možnost ustanavljanja inštitutov, ki so povsem formalno ločene osebe, a jih navadno obvladujejo povezani s stranko, sogovorniki iz politike navajajo možnost donacij pravnih oseb ali tujih donatorjev, ki so s slovensko zakonodajo za stranke prepovedane. Inštituti v nasprotju s strankami tudi niso podvrženi reviziji računskega sodišča in niso dolžni javnosti razkrivati podatkov svojega poslovanja.

Če ne gre za poslovanje funkcionarjev – kar pa generalni sekretarji strank po zadnjih spremembah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niso –, njihovega poslovanja ne more preveriti Komisija za preprečevanje korupcije.

»Obvodnega financiranja NSi ni, poslovanje stranke je že večkrat podrobno revidiralo računsko sodišče in izdalo pozitivno mnenje,« odgovarjajo v NSi in to potezo razumejo kot pričakovan napad koalicije, ki se je očitno odločila, da se bo lotila vseh, ki so kritični do nezakonitosti in stranpoti Golobove vlade.

Povezane inštitute v Sloveniji poleg NSi poznata še SDS in SD, v katerih pa so se od njega distancirali. Kot posebno sporna se je v SD in na Inštitutu 1. maj, ki sta ga ustanovila takratna predsednica SD Tanja Fajon in glavni tajnik Klemen Žibert, omenjala relativno visoka najemnina, ki jo je inštitut plačeval stranki za prostore v zdaj že prodani vili na Levstikovi. To pogodbo so v stranki prekinili. Kdo so še njihovi financerji, nikoli niso hoteli razkriti, so pa poudarjali, da ne gre za poslovanje z državo ali podjetji v državni lasti. Tega, sodeč po javnih evidencah, v NSi in SDS ne bi mogli reči.

Potencialno (preteklo) obvodno financiranje SD v tej parlamentarni preiskovalni komisiji ni vključeno – ne le zato, ker gre za koalicijsko stranko, ampak ker je preiskava vezana na mandat prejšnje vlade.