Premier Golob in papež Frančišek izpostavila dobre dvostranske odnose

Papež Frančišek je v Vatikanu v zasebno avdienco sprejel slovenskega premierja Roberta Goloba. Kot so sporočili s Svetega sedeža, sta sogovornika izpostavila dobre dvostranske odnose med Slovenijo in Svetim sedežem ter izrazila željo po nadaljevanju sodelovanja. Govorila sta tudi o vojni v Ukrajini in Zahodnem Balkanu.

Kot je v izjavi za medije po pogovorih v Vatikanu povedal slovenski premier, sta s papežem govorila o tem, kako delovati preventivno, da se grozote iz Ukrajine ne bi prenesle na območje Zahodnega Balkana in kako združiti moči, da v to regijo prinesemo mir in pomiritev.

Med drugim sta govorila tudi o Bosni in Hercegovini, ki jo je Golob označil za »Balkan v malem in obenem za nevralgično točko«. Kot je pojasnil, sta govorila o korakih, ki vodijo do tega, da se ljudem ponudi upanje, nato pa se ta trenutek izkoristi za to, da se spremeni politični in administrativni ustroj v BiH.

Premier Golob in papež Frančišek, ki ravno danes praznuje 86. rojstni dan, sta po navedbah Svetega sedeža izpostavila tudi pozitiven prispevek katoliške cerkve slovenski družbi.

Premier pa je slovenskim medijem povedal še, da sta se pogovarjala tudi o novem vodstvu Slovenske škofovske konference in o tem, kako bi peljali zadeve naprej. »Govorila sva o tem, kako imamo politični sistem, ki je najprej v dialogu z državljani in nato še z institucijami in podobno velja za Cerkev,« je dejal. Dodal je, da sta se strinjala, da je treba poskrbeti, da bo dialog tekel naprej.

Govorila sta tudi o vojni v Ukrajini in Zahodnem Balkanu. FOTO: AFP

S papežem sta po besedah premierja govorila tudi o tem, da se moramo čim manj ukvarjati s preteklostjo. Moramo se je zavedati, a se hkrati o njej nehati prepirati.

Izmenjala sta tudi pogled na to, kako vzpostaviti osnovno politično higieno znotraj lastnih institucij, da bodo te izpolnjevale svoje poslanstvo.

Predsednik slovenske vlade se je v okviru današnjega obiska v Vatikanu sešel tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža Pietrom Parolinom in nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami.

Na programu obiska je imel premier še ogled Sikstinske kapele in Raffaelovih sobane.

Na uradnem obisku v Vatikanu se je letos februarja mudil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je Sveti sedež obiskal ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Vatikanom. Sveti sedež je bil namreč ena prvih zahodnih držav, ki je priznala neodvisnost Slovenije.

Kot predsednik vlade pa je Vatikan nazadnje obiskal Marjan Šarec, ki se je s papežem Frančiškom srečal poleti leta 2019.