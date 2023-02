Prepoved prodaje klasičnih avtomobilov je tudi sociološko vprašanje

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta se v tokratnem pogovoru Od srede do srede posvetila nedavni odločitvi evropskega parlamenta, ki je potrdil prepoved prodaje avtomobilov na dizel in bencin od leta 2035.

»To je primarno sociološko vprašanje,« je opozoril Markeš in dodal, da so električni avtomobili občutno dražji od tistih z motorji na notranje izgorevanje. »Prevoz je trenutno dostopen tudi revnejšim slojem prebivalstva, zato je ta ukrep v sociološkem smislu silno nevaren, v tehnološkem smislu pa je nastavljen na nov kapitalski cikel,« meni Markeš. »Spet imamo megainvesticije, o katerih bomo rekli, 'samo še to naredimo, pa bomo srečni'. Podobno je bilo s cestnim križem, pa se danes v službo pripeljem v enakem času, kot sem se pred tridesetimi leti, ko cestnega križa še ni bilo.«

Na povečano porabo elektrike je opozoril tudi Žerdin. »Po nekaj let starih podatkih je v Sloveniji okoli petsto bencinskih servisov. Redkokdo ve, kaj pomenijo električne polnilnice, če želimo zagotoviti storitve za velik del voznega parka, ki ga bo poganjala elektrika. To bi pomenilo, da bi morali imeti zelo zmogljive kapacitete za prenos električne energije. Kar ne pomeni, da bomo potrebovali le veliko število novih elektrarn, ampak tudi novo daljnovodno omrežje, ki bo pripeljalo elektriko na točke, kjer bo mogoče polniti električne avtomobile.«