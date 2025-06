V nadaljevanju preberite:

Ljubljana se že nekaj časa sooča z resnimi prometnimi težavami, ki so posledica velikega števila dnevnih migrantov, tovornega prometa in številnih del tako na občinskih kot na državnih cestah. Pred poletnimi počitnicami pa se v prestolnico množično zgrinjajo še tujci, kar povzroča velike zastoje na obvoznici in še dodatno obremenitev že tako preobremenjene prometne infrastrukture. Ali je tranzitni promet sploh mogoče preusmeriti mimo Ljubljane?