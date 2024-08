Pri nas in v regiji letos precej manj Nemcev

V nadaljevanju preberite:

Turistični delavci v Sloveniji in okolici v teh dneh že preštevajo številke prve polovice poletne sezone. A zadovoljstvo je srednje, saj za zdaj glede na lani ni presežkov. Tako pri nas kot na Hrvaškem in v Italiji pa opažajo upad nemških gostov, ki za vse tri dežele predstavljajo najpomembnejši trg. Poznavalci opozarjajo, da padci še niso dramatični, da pa so vredni analize.