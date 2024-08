Turizem v pesti podnebnih sprememb

V nadalejvanju preberite:

Prebivalci razvitejšega dela sveta že desetletja na veliko dopustujejo v poletnih mesecih. Deloma zato, ker ima večina držav takrat šolske počitnice ali kolektivni dopust, deloma pa zato, ker si v vročih poletnih dneh velik del prebivalstva želi ohladitve v morju. A če so še pred nekaj leti tisti, ki so bili v takšnem času na celini, zavidali tistim ob obali, se to v zadnjem času spreminja. Marsikdo z dopusta ob morju ne pride več spočit in zadovoljen, ampak utrujen zaradi neznosne vročine. Obdobja neprijetno visokih temperatur, ki ne padejo niti ponoči, so namreč vse daljša, ležanje na plaži celo v senci vse bolj neznosno, morje pa marsikje tako ogreto, da sploh ne ponuja več želene ohladitve. V kakšnih bolj vročih krajih tako gostom ostane le še namakanje v bazenu ali zatekanje v klimatizirane prostore, kar za mnoge gotovo ni tisto, kar si predstavljajo pod pojmom »dopustovanje ob morju«.