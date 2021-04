Pri nekaterih starših že preverjajo interes za samotestiranje šolarjev

Gregor Pečan: Nimamo nobenih informacij

Gregor Pečan, ravnatelj osnovne šole Janka Modra v Dolu pri Ljubljani in predsednik združenja ravnateljev. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiffimages

FOTO: Jure Eržen/Delo

Zdravstveni ministerje včeraj v Mariboru napovedal, da želi država do 12. aprila, ko naj bi se šolarji po enajstdnevni zapori javnega življenja vrnili v šole, vzpostaviti sistem njihovega samotestiranja s hitrimi testi na okužbo. Začeli bi z dijaki, nato bi se pridružili še učenci zadnje triade osnovnih šol.V kratki predstavitvi je bilo napovedano, da bodo začeli zaposlene v vzgoji in izobraževanju izobraževati o samotestiranju takoj po praznikih, nato pa bi v tednu, ko se bo bo pouk v šolah znova začel, samotestiranje tudi začeli. Izvajali bi ga v četrtek in petek, nato pa bi tisti, pri katerih bi bila okužba potrjena, do ponedeljka šli še na PCR-test.Po naših informacijah so nekateri starši danes že prejeli dopis o možnosti tovrstnega samotestiranja za učence zadnje osnovnošolske triade, katerega vzor je podobno testiranje v sosednji Avstriji. Pri tem tudi prošnjo, da pri otrocih preverijo interes zanj. Starši so to vabilo prejeli na podlagi okrožnice, ki jo je šolam razposlalo šolsko ministrstvo.»Čudim se, da na nekaterih šolah to zbirajo. Ne vem, ali je to hvale vredno ali ne. Sam, dokler ne bom imel natančnega opisa postopka, načina izvajanja testiranja in tega, kje se bo izvajalo – na šolah ali doma –, ter tudi tega, na kakšen način bomo zajemali podatke, staršev ne mislim spraševati, ali so pripravljeni svoje otroke vključiti v samotestiranje ali ne,« trenutno situacijo komentira predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev»Te podatke še čakamo. Mislim, da nisem edini ravnatelj, ki tako razmišlja. Nimamo nobenih informacij. Dobili smo le okrožnico, v kateri je napisano, da ta možnost obstaja. V njej prosijo za podatke o tem, koliko učencev tretjega triletja imamo in koliko se jih je pripravljeno testirati. To naj bi posredovali do srede, 7. aprila,« je dodal.»Sam, dokler ne bom imel res konkretnih podatkov glede izvajanja testiranja, staršev ne bom spraševal o tovrstnem interesu, ker se mi zdi, da je zaupanje javnosti v ukrepe že tako zelo nizko. Čudim se, da odločevalcev nič ne izuči niti po presenetljivo nizkem odstotku ljudi v šolah in vrtcih, ki so se pripravljeni cepiti. Zdaj sprašujejo o postopku, ne da bi ga primerno predstavili in opisali, šele zatem pa pozvali k izjasnitvi,« je še povedal.Tako predsednik ravnateljskega združenja ni mogel govoriti niti o morebitnih odzivih s strani staršev ali samih učencev, ki naj bi se že čez deset dni samotestirali.S šolskega ministrstva so nam glede okrožnice na kratko odgovorili le, da so osnovne in srednje šole 1. aprila seznanili z možnostjo izvedbe prostovoljnega samotestiranja na virus SARS-CoV-2 za učence od 7. do 9. razreda in dijake, ter jih v ta namen zaprosili, da ministrstvu posredujejo oceno o zainteresiranih.Na naša vprašanja o postopku organiziranja samotestiranja in tem, ali bi potekalo doma ali v šolah, na šolskem ministrstvu niso odgovorili. Odgovore z zdravstvenega ministrstva še čakamo.