Pri osebi, ki je bila dolge ure v čakalnici na urgenci, potrdili ošpice

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so prejeli novo prijavo okužbe z ošpicami. Gre za osebo, ki se je v nedeljo, 30. junija, med 14. in 21. uro nahajala v čakalnici v urgentnem bloku UKC Ljubljana. Vse, ki so bili v nedeljo popoldan v urgentnem bloku, opozarjajo, da obstaja možnost za okužbo, če pred ošpicami niso zaščiteni.

Pred ošpicami niso zaščiteni, če niso bili cepljeni z dvema odmerkoma cepiva ali če ošpic niso preboleli. »Če bi se vam v naslednjih dneh, najkasneje do tri tedne po stiku z bolnikom, pojavil izpuščaj, vročina, vnetje očesnih veznic, izcedek iz nosu ali kašelj, morate o tem takoj obvestiti izbranega zdravnika,« pozivajo na NIJZ.

Svetujejo še, da naj zdravnika najprej pokličejo po telefonu, da ne bi morebitni okužbi izpostavljali drugih ljudi, ter naj zdravniku povejo, da so bili v stiku z bolnikom z ošpicami, so objavili na spletni strani inštituta. Letos so sicer na NIJZ prejeli 16 prijav ošpic, lani pa so v celem letu zabeležili en primer.

Ošpice so akutna, zelo nalezljiva virusna bolezen, za katero je značilna vročina, kašelj, nahod, vnetje veznic ter izpuščaj. Značilen izpuščaj se pojavi od tretjega do sedmega dneva bolezni najprej na obrazu, nato tudi drugod po telesu. Obolela oseba ima izpuščaj med štirimi in sedmimi dnevi. Povprečen interval od izpostavljenosti do pojava izpuščaja znaša 14 dni, redko tudi dlje, in sicer od 19 do 21 dni.

Ena najbolj kužnih nalezljivih bolezni

Ošpice se prenašajo po zraku, s kužnimi kapljicami, z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe, redkeje pa s posrednim prenosom prek sveže kontaminiranih predmetov.

Ošpice so ena najbolj kužnih nalezljivih bolezni, okužene osebe so kužne od štiri dni pred do štiri dni po pojavu izpuščaja. Tisti, ki so ošpice preboleli ali pa so prejeli dva odmerka cepiva proti ošpicam kadarkoli v preteklosti, so proti okužbi in bolezni zaščiteni.

Ošpice so posebej nevarne za majhne otroke do enega leta starosti, ki še niso bili cepljeni, necepljene nosečnice in za osebe s hudo motnjo imunosti, na primer bolnike, ki trenutno prejemajo kemoterapijo, kortikosteroide v visokih odmerkih ali imajo prirojene motnje imunosti.