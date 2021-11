Priče potrdile, da v policiji kadruje politika

Brez zadržkov je nekdanji prvi mož kriminalistične policije Boštjan Lindav na zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo pojasnil, da so ga v času te vlade zamenjali po naročilu politike. Da je temu tako, naj bi mu povedal kar takratni v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner.

Boštjan Lindav, ki je v policiji že 31 let, je povedal, kako je prišlo do njegove razrešitve. Anton Travner, ki je po razrešitvi Tatjane Bobnar prevzel vodenje policije, kritik na račun dela Lindava ni imel. Vendar se je kljub temu odločil, da ga zamenja z Vojkom Urbasom.

»Ko sem ga vprašal po razlogih, je rekel, da je to pač njegova odločitev«, je razkril Lindav. Tega mu, tako pravi, ni verjel, nato pa da mu je Travner navedel prave razloge. »Rekel je, da je takšno naročilo politike in da tega nikoli in nikdar več ne bo ponovil.« Konkretneje, kdo iz politike je to naročil, pa Travner ni povedal.

Pozneje je Lindav izvedel, da Travner že na dan primopredaje poslov od Bobnarjeve vedel, da je edini pogoj za prevzem funkcije v. d. generalnega direktorja menjava Darka Muženiča na mestu direktorja Nacionalnega preiskovalne urada in njega.

Da gre za politično menjavo naj bi, je še povedal Lindav, Travner navrgel tudi nekdanji vodji službe za odnose z javnostmi Vesni Drole. Oba, tako Lindav kot Droletova, sta bila z mnogimi drugimi razrešenimi kadri dodeljena v novoustanovljeno delovno skupino za migracije, čeprav se nihče od članov nikoli ni posebej ukvarjal z migrantsko problematiko.

Policija izgubila težko pridobljeni ugled

Droletova, ki je dolga leta vodila policijski piar, v tem času pa je policija močno pridobila na ugledu, zdaj z žalostjo ugotavlja, »da je policija izgubila del ugleda, ki si ga je težko pridobila«. Po njeni oceni je to rezultat neprimerne komunikacije, ki se je spremenila na podlagi odločitev in usmeritev samega vodstva policije ter je bistveno bolj avtoritativna.

Ocenjuje, da razlogi za njeno menjavo niso prav nobeni očitki v zvezi z njenim delom, temveč dejstvo, da je vselej zagovarjala strokovnost, ne glede na to, katera politična stran je na oblasti.

Rušijo se vsi standardi

Nekdanji vodja sektorja za notranje preiskave in integriteto Franc Pavlin je nazorno povedal, kako se pod taktirko zdajšnje vlade v sistemu policije rušijo vsi standardi. Od notranje-varnostnega preverjanja do integritete.

Rudi Medved, predsednik parlamentarne preiskovalne komisije, nam je na podlagi zdaj zaslišanih že več prič povedal, da se samo še potrjuje njihov sum, da so prišla navodila za zamenjavo kadrov, ki jim niso po volji, iz politike oziroma neposredno iz Gregorčičeve, torej s sedeža vlade.

»Travner je pred komisijo celo krivo pričal, da je bil Lindav vršilec dolžnosti direktorja policije in da ga ni razrešil, kar ne drži. Bil je direktor s polnimi pooblastili,« je kritičen Medved.