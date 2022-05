Prihaja Malalan Nazorjeva: zlat nakit po dostopnih cenah

Ponujala bo nakit znamk Marco Bicego, DoDo, Pesavento in draguljarske izdelke lastne proizvodnje, med katerimi so poročni prstani, zaročni prstani in nakit z diamanti. Malalan Nazorjeva se od Draguljarne Malalan na Mestnem trgu 21 razlikuje po tem, da nakit iz zlata za vse priložnosti ponujajo že od 100 evrov naprej. Raznoliko ponudbo sestavljajo kosi, izdelani v Sloveniji in Italiji, primerni pa so za vsako priložnost.

Poročni prstani FOTO: Malalan

Gospodje lahko ob nasvetih strokovnjakov izberejo zaročni prstan ali najdejo pozornost za obeleženje obletnice, starši otrokom poiščejo darilo za uspešno opravljeno diplomo ali maturo, pari lahko izbirajo v bogati ponudbi poročnih prstanov, ne manjka pa niti ponudbe daril za krst, obhajilo ali birmo.

Odprtje bodo obeležili z nagradno igro

Skupaj z italijansko znamko nakita DoDo bodo pri Malalanu novo lokacijo obeležili z nagradno igro – naročnikom na mesečni novičnik bodo podarili 10 zlatih obeskov z začetnico imena srečnih izžrebancev in izžrebank. Žrebanju se pridružite tako, da izpolnite prijavnico na mesečni novičnik Malalan. Med vsemi naročniki bodo 26. 5. 2022 izžrebali 10 srečnežev, ki bodo na odprtju poslovalnice Malalan Nazorjeva prejeli zlat obesek z začetnico svojega imena.

Obeski s črkami FOTO: Malalan

Malalan Nazorjeva svoja vrata odpira 31. 5. 2022, poslovalnico pa najdete v središču Ljubljane – poleg ene od najboljših restavracij v Sloveniji in enega od najbolj znanih secesijskih hotelov v širši okolici. Ponudba nove poslovalnice draguljarske hiše Malalan zajema predvsem izdelke z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno.

Zaročni prstani Malalan – čista romantika

Oblikovalski atelje Malalan svojo najbolj elegantno kolekcijo posveča zaljubljenim. Značilen oblikovni element so diamanti, ki so vdelani v motiv cvetov in simbola za neskončnost. Ti brezčasni kosi nakita so izdelani iz 18-karatnega belega in rožnatega zlata, praviloma pa jih krasi en diamant. Zaročni prstan z enim diamantom se imenuje »solitaire«, mnogi gospodje pa za pogumno dejanje zaroke skupaj s strokovnjaki za nakit izberejo prav prstane Malalan.

Zaroka od moških zahteva veliko poguma, pri mnogih pa tudi razmisleka. Številni se z nakitom višje kakovosti pri takšnem nakupu srečajo prvič in draguljarski specialisti v prodajalnah Malalan jim z velikim veseljem priskočijo na pomoč. Kljub starodavnim »pravilom« o tem, da se mora na zaročnem prstanu svetlikati en sam večji diamant, za katerega naj bi gospodje odšteli vsaj tri mesečne plače, pa v Draguljarni Malalan verjamejo, da dandanes pravila določi vsak posameznik sam glede na svoje estetske in finančne preference.

Zaročni prstani FOTO: Malalan

Zaročni prstan mora biti predvsem skladen z osebnostjo izbranke, njenim izgledom in odnosom do nakita. V mislih je dobro imeti, da zaročni prstan dame poleg poročnega pogosto nosijo vse življenje. S tem v mislih draguljarski specialisti običajno priporočajo klasično obliko, ki je takšna, da traja vse življenje, predvsem pa je pomembno, da se je skozi desetletja nošenja ne naveličate.

Nakit in ura kot darilo

Pomembni trenutki v življenju, kot je denimo rojstni dan, obletnica, matura, diploma, doktorat, obhajilo ali birma, si zaslužijo, da jih obeležimo s simbolom, ki bo trajal večno. Nakit, ki ga danes poklonite svojim otrokom ali vnukom, bodo zelo verjetno čez več desetletij tudi oni podarili svojim naslednikom. Vaše darilo bo tako trajalo večno, poleg dobre finančne naložbe pa bo pridobilo tudi na čustveni vrednosti – ta je najbolj pomembna, saj je glavna valuta čustvene vrednosti ljubezen, ki je z denarjem ne moremo ovrednotiti.

Malalan Nazorjeva ponuja bogat izbor nakita, ki ga lahko podarite drugim ali sebi ob skoraj vsaki priložnosti. Okroglo obletnico prijateljice obeležite z igrivim obeskom DoDo, za pomemben uspeh na poslovnem področju sami sebi poklonite prstan Malalan Spomini, svojemu dekletu ob obletnici namenite par uhanov z diamanti ali pa obdarujte moža s parom manšetnih gumbov – verjemite, ko so v hiši manšetni gumbi, gospodje z bistveno večjim veseljem nadenejo vašo najljubšo srajco.

Malalan – več kot 7 desetletij odličnosti

Zgodba Draguljarne Malalan se piše že več kot sedemdeset let. Z majhno urarsko delavnico in prodajalno zlatnine sta jo v vasici Opčine blizu Trsta začela Anton in Angelca Malalan, njuno obrt pa so kmalu prevzeli trije sinovi. Najmlajši, Peter Malalan, je takoj po dokončani zlatarski šoli oblikoval lasten nakit, pozneje pa so ga življenje in močne poslovne ideje ponesle v Ljubljano. Tam je prevzel vodenje takrat čisto nove, izredno majhne trgovine in skupaj z ženo sta v nekaj desetletjih zgradila najbolj vplivno draguljarsko hišo v Sloveniji in na Hrvaškem.

Malalan Nazorjeva FOTO: Malalan

Danes vodenje družinskega podjetja prevzema tretja generacija družine Malalan: v Ljubljani je to Tjaša Malalan, strokovnjakinja za barvne dragulje in oblikovanje nakita, ki ga v Ljubljani ročno izdelujejo pod lastno blagovno znamko. Hrvaško podružnico v Zagrebu vodi njen mlajši brat Jure Malalan, ki skrbi za poslovni razvoj podjetja in kot izučen urar za visoko kakovost urarske servisne storitve na Hrvaškem.

Družina Malalan je tako v Sloveniji in na Hrvaškem sinonim za urarsko in draguljarsko izvrstnost, hkrati pa že več desetletij piše prelepo zgodbo medgeneracijske povezanosti.

