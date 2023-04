Prihaja največja generacija doslej

V nadaljevanju preberite:

Odločevalci s področja šolstva se na demografske spremembe, ki smo jim priča, ne odzivajo najbolje. Generacija, ki se v srednje šole vpisuje v tem šolskem letu, je rojena leta 2008. V tem letu je bilo prvič, da je število rojstev prešlo mejo 20.000. Še močnejši sta bili generaciji, rojeni v 2009 in 2010, ko je število rojstev doseglo vrhunec: dobrih 22.300 otrok, ki jih lahko v srednješolskih programih pričakujemo v naslednjih letih.

Roman Vogrinc, ravnatelj Gimnazije Ledina, pravi, da se »vsi pogovarjamo o večji generaciji, ki je in bo še nekaj let,« a za vzdržen šolski sistem bi bilo nujno, da bi to težavo že zdavnaj razrešili in da bi se zdaj pogovarjali o tem, kako bodo šole delovale čez pet let, ko se generacija bistveno zmanjša«. »V konstantnem petletnem zaostanku smo,« je kritičen Vogrinc, ki prav v tem vidi glavni problem na področju vpisa v srednje šole.