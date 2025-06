Prihaja nov nizkocenovni trgovec

Nizozemski Action, najhitreje rastoča maloprodajna veriga izdelkov za dom v Evropi, je sporočil, da bo prihodnje leto odprl tudi več trgovin na Hrvaškem in v Sloveniji, poroča Jutranji list. Glede na četrtletno poslovno poročilo ima Action mrežo več kot 3000 trgovin v 13 državah.

Še letos naj bi se ta mreža razširila v Romunijo, prihodnje leto pa pride še v Slovenijo in na Hrvaško. »Tudi letos nameravamo odpreti najmanj po eno trgovino na dan, prihodnje leto pa smo se odločili za začetek poslovanja v dveh novih državah, Hrvaški in Sloveniji,« je dejala Hajir Hajji, izvršna direktorica Actiona.

Kot je po pisanju N1 razvidno iz podatkov v Ajpesu, je bilo podjetje pri nas registrirano že maja lani z osnovnim kapitalom dveh milijonov evrov. Prav tako je že bilo registrirano v Zagrebu z osnovnim kapitalom v istem znesku, poroča Jutarnji list.

Action ponuja razne izdelke za dom, kot so na primer detergenti, sveče, blazine, različni okraski, igrače, prigrizki, pijače in podobno. Dve tretjini njegovih izdelkov stane manj kot dva evra, navaja spletna stran trgovca.

Action je nizozemska mednarodna veriga diskontnih trgovin, katere večinski lastnik je britanska družba za zasebni kapital 3i z več kot 80-odstotnim deležem. Prodaja cenovno ugodne neprehrambne in nekatere prehrambne izdelke z dolgim rokom uporabe. Action ima trgovine v 13 državah: na Nizozemskem, v Belgiji, Nemčiji, Franciji, Avstriji, Luksemburgu, na Poljskem, Češkem, v Italiji, od leta 2022 v Španiji, od leta 2023 na Slovaškem, od leta 2024 na Portugalskem ter od letos v Švici in predvidoma tudi v Romuniji.

Action je že lani imel več kot 2500 trgovin in 70.000 zaposlenih, v letu 2023 pa ustvaril 11,3 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje. Action sta ustanovila Gerard Deen in Rob Wagemaker, pozneje se jima je pridružil še Boris Deen. Prvo trgovino so odprli leta 1993 v Enkhuizenu in še istega leta začeli širiti poslovanje z odpiranjem novih trgovin.

Leta 2002 so imeli 94 trgovin; leta 2005 so prvo trgovino odprli v Belgiji, v kraju Rijkevorsel; leta 2009 pa so prvo trgovino odprli v Nemčiji. Leta 2012 je imelo podjetje 300 trgovin in odprlo svojo prvo trgovino v Franciji. Leta 2014 je Action odprl svojo 500. trgovino. Rast se je eksponentno nadaljevala. Leta 2021 je bilo po vsej Evropi več kot 1.800 trgovin. Novembra 2023 so odprli svojo 2500. trgovino. Junija 2025 pa so odprli svojo 3000. trgovino.