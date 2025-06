SES širi svojo mrežo v Sloveniji z nakupom trgovskega centra Arkadia

Vodilna slovenska družba na področju velikih nakupovalnih središč SES Spar European Shopping Centers krepi svoj položaj na domačem trgu.

Prejšnji teden je bila podpisana pogodba o nakupu trgovskega centra Arkadia v Domžalah. Ob odobritvi Agencije za varstvo konkurence bo SES prevzel dobro uveljavljeno regionalno lokacijo z 19 trgovinami in priznanimi blagovnimi znamkami.

Prodajalec nepremičnine je sklad Generali Adriatic Value Fund I, ki ga upravlja družba Generali Investments Slovenija. Arkadia, odprta leta 2016, obsega 11.000 kvadratnih metrov najemnih površin. Z nakupom se portfelj SES povečuje na 32 lokacij na mednarodni ravni, med njimi šest velikih nakupovalnih destinacij v Sloveniji.

Marcus Wild, član uprave SPAR Real Estate in predsednik nadzornega sveta SES, je poudaril: »Arkadia je odlična dopolnitev našega portfelja, kjer že uspešno sodelujemo s trgovinama SPAR in Hervis, kar prinaša pomembne sinergije znotraj koncerna SPAR.«

Christoph Andexlinger, generalni direktor SES, je dodal: »Nakup Arkadie nadaljuje našo uspešno širitev po Evropi, po nedavnem prevzemu Il Grifone v Italiji.«

Pri transakciji so družbi pravno svetovali Cerha Hempel in Šelih & Partner, tehnični pregled je izvedla družba Oterea, finančno in davčno svetovanje pa je zagotovil Grant Thornton. Prodajalca je zastopala družba CBRE in odvetniška pisarna Jandl Law.

S tem nakupom se portfelj SES v Sloveniji širi na šest velikih nakupovalnih destinacij: ALEJA Ljubljana, Citypark Ljubljana, Center Vič Ljubljana, Arkadia Domžale, Europark Maribor in Citycenter Celje.