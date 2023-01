Prihajajo novi ministri, stole zanje še iščejo

V nadaljevanju preberite:

Državni zbor bo jutri odločal o devetih ministrskih kandidatih, a kot kaže, se bodo nova oziroma reorganizirana ministrstva poleg vsega drugega še nekaj časa ukvarjala sama s sabo. Selitve nekaterih zaposlenih, tudi ministrov, so neizogibne in nekateri imajo s tem kar nekaj težav. Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da bo dokončna prostorska umestitev ministrstev znana v štirih mesecih, kot po zakonu o vladi traja prehodno obdobje.

Po naših informacijah je posebno pestro na ministrstvu za izobraževanje. Po naših informacijah naj bi si minister Igor Papič na sedanji lokaciji ministrstva na Masarykovi v petem nadstropju urejal repliko ministrske pisarne iz šestega nadstropja. Pisarna v šestem nadstropju je ena najbolj prostornih in udobnih ministrskih pisarn z lastno kopalnico s tušem in straniščem. Papič pravi, da nič še ni določenega, da gre le za eno od možnosti. Dodaja, da na Kotnikovi, kjer je nekoč ministrstvo za visoko šolstvo že bilo in kamor bi nekateri radi, da bi šel, ni proste pisarne.