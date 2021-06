»O vprašanju evropskih delegiranih tožilcev se ne bom izrekel«

Nič o temi, ki je odnesla ministrico



Marjan Dikaučič je med svojo predstavitvijo na seji parlamentarnega odbora za pravosodje povedal, da se o vprašanju evropskih delegiranih tožilcev, ki sta odnesla Lilijano Kozlovič, ne bo izrekal. Razlog pa je dejstvo, da so glede prekinitve razpisa napovedane tožbe. Predlaga jo državnotožilski svet, izbrana tožilca pa se glede svoje odločitve o vložitvi pravnih sredstev še nista javno izrekla.

»Prvo pomembno dejstvo moje kandidature je zavedanje, da je do konca mandata manj kot leto dni in da prihajam v politično zelo napetem času. Poleg tega je program dela za to obdobje v največji meri že določen s predsedovanjem Svetu Evropske unije ter z zaključkom projektov, ki jih načrtuje koalicijska pogodba. Pri tem je velika prednost v tem, da prihajam v zelo urejen sistem, za kar je poskrbela ministrica, ki je dosegla večjo veljavo pravosodja, tako glede proračunskih sredstev, kot glede kadrovske okrepitve sistema,« je povedalv kratki izjavi novinarjem ob prihodu v državni zbor, kjer ga čaka prva stopnica, ki jo mora preskočiti do torkovega glasovanja o njegovi ministrski kandidaturi.Moja vloga v prihodnjem letu bo zato usmerjena predvsem v posamezne zakonske spremembe, ki so načrtovane, in v druge projekte ministrstva vnesti nekaj svežine in neobremenjenega pogleda. Pri odločitvi za mojo kandidaturo je prevladala želja po svežem in neobremenjenem pogledu. Stranka modernega centra namreč na prvo mesto strategije razvoja pravosodja postavlja izhodišče, da mora pravosodje v središče postaviti človeka in skupnost,« je še povedal 40-letni kandidat za ministra za pravosodje Marjan Dikaučič.Ob njegovi kandidaturi so komentarji na družbenih omrežjih različni, večinoma negativni:Državni zbor bo o imenovanju Dikaučiča odločal na izredni seji prihodnji torek. V SMC zapletov ne pričakujejo, v opoziciji pa dopuščajo možnost, da ne bo dobil zadostne podpore. To bo znova odvisno od poslancev Desusa in predstavnika italijanske narodnosti.Marjan Dikaučič je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Pri svojem dosedanjem delu se je srečeval tako z javnim kot zasebnim sektorjem, so sporočili iz SMC. Delovne izkušnje je pridobival na sodišču, v odvetniški pisarni in gospodarskih družbah. Dikaučič ni član stranke, po naših informacijah ga prvak SMCsploh ni poznal, z njim se je srečal po telefonskem klicu enega od članov SDSDikaučič se doslej glede poslovne uspešnosti ni posebej izkazal, v preteklih mesecih je pogorel pri poskusu, da bi postal notar v Žalcu. Izkušenj s politiko in vodenjem nima.Opozicija ocenjuje, da bo glas zanj glas za nespoštovanje pravne države. Glas zanj da bo glas za slabo, nerazumno in škodljivo politiko sedanje vlade. Glas zanj da bo le potrditev dejstva, da Janša na ministrstvu za pravosodje potrebuje nekoga, ki bo gladko upognil hrbet.