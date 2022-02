Prihodnost nekdanje ladjedelnice ostaja neznanka

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je danes srečal z izolskim županom Danilom Markočičem glede območja nekdanje izolske ladjedelnice, ki jo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) namerava prenesti na državo za potrebe policije in civilne zaščite. Zakaj je izolski župan, ki sicer na tem območju zagovarja turistične vsebine, po srečanju dejal, da je to dobra rešitev?

Težko pričakovano srečanje notranjega ministra Aleša Hojsa z izolskim županom Danilom Markočičem glede prihodnjih načrtov države za območje ladjedelnice je minilo brez konkretnih odgovorov. Potem ko je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) sklenila prenesti to zemljišče na državo za potrebe civilne zaščite in policije, je to postavilo pod vprašaj dosedanje izolske turistične načrte v obalnem pasu. Država in občina naj bi se o morebitnih novih vsebinah še usklajevali.





Izolska občina je že v 80. letih prejšnjega stoletja območje nekdanje ladjedelnice, ki se nahaja na vzhodnem delu obalnega pasu, tik ob starem mestnem jedru, namenila za turistične namene in enako je predvideval tudi nov občinski prostorski načrt (ta je sicer iz drugih razlogov pozneje padel na referendumu). Minuli teden pa so v Izoli z velikim presenečenjem sprejeli novico, da bosta s tem 42.000 kvadratnih metrov velikim zemljiščem po novem upravljali ministrstvi za notranje zadeve in obrambo.



Izolski župan Danilo Markočič je dejal, da odločitev upravnega odbora DUTB razume v luči, da bo družba do konca leta 2022 zaključila svoje poslanstvo in zato mora najti rešitev tudi za to svoje premoženje. Območje ladjedelnice so na zadnji dražbi, ki je bila lansko leto, prodajali za slabih sedem milijonov evrov, vendar kupca niso našli. Informacijo, da naj bi z nekdanjo ladjedelnico upravljali ministrstvi za notranje zadeve in obrambo, so včeraj obravnavali tudi na izolskem občinskem svetu, kjer so se izrekli proti temu, da bi tu nastala kakšna vojaška oporišča ali skladišča pomorskih služb.



Prenos na državo kot dobra rešitev



Župan je kljub temu prepričan, da je prenos lastništva na državo lahko dobra rešitev in da to omogoča kompromisne rešitve za urejanje tega prostora. Za to območje še ni bil uveljavljen občinski prostorski načrt - ko bo ta predvidoma usklajen s civilno iniciativo, ki je bila pobudnik referenduma - in dokončno sprejet, pa se bodo lotili umeščanja natančnejših vsebin z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Oba z ministrom sta bila enotnega mnenja, da se bosta še usklajevala, kakšne programe bodo tja umestili, zagotovo pa da bodo v interesu tako lokalne skupnosti kot tudi ministrstva.





Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je zatrdil, da v zvezi z nekdanjo izolsko ladjedlenico še niso sprejeli nobene odločitve. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ob tem so se v Izoli začeli ogrevati tudi za idejo, da naj DUTB na državo prenese tudi 20.000 kvadratnih metrov zemljišča nekdanje tovarne Argo (območje projekta Argoline), ki pa ga ohranja v prodaji, in sicer po ceni za skoraj devet milijonov evrov.



Hojs za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi



Minister Hojs je glede tega izpostavil, da ni sprejeta nobena odločitev, povezana s prenosom tega območja na državo. »Gre zgolj za preverjanje interesa posameznih ministrstev in prepričan sem, da bomo vse stvari, o katerih bi se odločali na DUTB in ministrstvu, izpeljali v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi,« je zagotovil.



Na ministrstvu za obrambo pa so že pred tem pojasnili, da so pobudo za prenos zemljišča nekdanje ladjedelnice podali ministrstvo za notranje zadeve, uprava za zaščito in reševanje in uprava za pomorstvo. Njihova namera je, da se na tej lokaciji združijo vsi državni organi, ki izvajajo svoje pristojnosti na morju. Ta del obale je namreč dostopen in komunalno opremljen, statično vzdržljiv za velika bremena, prav tako pa je ustrezna tudi globina morja.