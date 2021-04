Prijavljene za cepljenje na eUpravi čakajo nova navodila, prihaja aplikacija

Mogoče je zahtevati tudi izbris podatkov

Potem ko je informacijski pooblaščenec opozoril, da ni jasnega namena, s katerim na eUpravi zbirajo interes za cepljenje proti covidu-19, je Nacionalni inštitut za javno zdravje prijavljene obvestil, da podatke zbira z namenom razumevanja potrebnih količin cepiv ter preverjanja pripravljenosti za cepljenje. Obvestil jih je, da bodo prejeli navodila za prijavo v naročilno knjigo.Informacijski pooblaščenec je namreč marca v nadzoru zbiranja prijav interesa za cepljenje na spletnem državnem portalu eUprava ugotovil, da je zbiranje osebnih podatkov povzročilo zavajanje posameznikov, saj da objektivno ni mogoče ugotoviti, kaj so dosegli z oddajo vloge – ali so le izkazali interes ali so se prijavili za cepljenje ali pa so uvrščeni v vrstni red.Opozoril je tudi, da ne ministrstvo za javno upravo ne NIJZ in ministrstvo za zdravje ob začetku nadzora niso želeli prevzeti vloge upravljavca in s tem povezane odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov. Prav tako niso uspeli jasno in zanesljivo pojasniti namena vloge na portalu eUprava in pravne podlage za obsežno obdelavo osebnih podatkov.NIJZ je zdaj posameznike, ki so izrazili interes za cepljenje, obvestil, da podatke zbirajo »za namen razumevanja potrebnih količin cepiv«, ki jih mora nabaviti država, »in preverjanja pripravljenosti za cepljenje«.Navedli so, da je upravljavec zbirke podatkov NIJZ, obdelovalec pa ministrstvo za javno upravo, da bodo podatke hranili devet mesecev in da lahko posameznik še pred tem rokom pri upravljavcu, torej NIJZ, zahteva njihov izbris.Zapisali so še, da bo NIJZ v sodelovanju z ministrstvom za zdravje v okviru portala eZdravje pripravil aplikacijo za naročanje na cepljenje proti covidu-19, ki bo na nacionalni ravni uvedena v prihodnjih dneh. Zato bodo tisti, ki so izrazili interes za cepljenje preko eUprave, v prihodnjih dneh prejeli sms-sporočilo ali elektronsko pošto, na katerega bodo morali odgovoriti po priloženih navodilih, v kolikor se bodo želeli uvrstiti v naročilno knjigo.Naročilo bo nato posredovano izbranemu osebnemu zdravniku in cepilnemu centru. V odgovor bodo nato prejeli obvestilo o datumu, uri in kraju cepljenja, je zapisano.