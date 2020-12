Prilagoditve mature znane do konca leta

Predlogi

Ljubljana – Dijaki na nacionalnem posvetu o izvedbi mature prihodnje leto, ki ga je organizirala Dijaška organizacija Slovenije (DOS), niso izvedeli še nič konkretnega. Od pristojnih pričakujejo informacije o maturi in njenih prilagoditvah še ta mesec, opozorili so na številne težave, tudi na to, da veliko dijakov nima pogojev za delo na daljavo.Matura mora biti prilagojena, je povedala predsednica DOS: »Dijaki delamo na daljavo že približno pol leta. To ne pomeni le slabšega poznavanja snovi, ampak tudi negotovost dijakov na teh tematikah. Še večji problem je izostanek od praktičnega pouka. V družbo vzgajamo dijake, ki naj bi bili specializirani za določeno delo, ampak tega dela v praksi sploh še niso izvajali.« Opozorila je, da težave že vplivajo na duševno zdravje: »Potem ko osem ur preživimo za računalnikom, brez primerne pomoči ali družbenega življenja, imamo še dodatne samostojne zadolžitve v popoldanskem času. Vse to vodi do preobremenjenosti, zmanjšanja motivacije in težke organizacije časa. Pojavljajo se depresija in druge mentalne stiske.«Dijakje opozoril, da dijaki niso v enakem položaju: »Vrstnik živi v odročnem kraju, nima signala, spleta. Kako so takemu dijaku omogočene enakopravne možnosti opravljanja mature? Prek regionalnih posvetov sem ugotovil, da ta moj kolega ni edini. V koroški regiji je 891 gospodinjstev s tako slabim dostopom do spleta, da delo na daljavo ni mogoče. V preteklega pol leta niste izpeljali niti ene ustrezne rešitve, kako vsem dijakom zagotoviti dostop do kakovostnih učnih vsebin.«Dijaki pričakujejo, da se bodo čim prej vrnili v šolo, kjer naj se takoj začnejo vaje in praktični del. Predlagajo, da bi na ustnih maturitetnih izpitih, katerih datumi naj bodo znani prej kot prejšnja leta, lahko izvlekli dva listka in med njima izbirali. Želijo si, da bi imeli pri pisanju eseja, za katerega poudarjajo, da ne sme biti na isti dan kot izpit iz maternega jezika, več možnih naslovov. Pri matematiki hočejo več formul in uporabo kalkulatorja pri obeh polah, prav pri maturi prihodnje leto je namreč predvideno, da bi kalkulator lahko uporabljali le pri eni poli.Pristojni so povedali, da se o prilagoditvah tako splošne kot poklicne mature pogovarjajo ter da bodo dijaki predvidoma do konca leta dobili vse odgovore. Predsednica komisije za splošno maturoje dejala, da je že zdaj načrtovano, da esej ne bo na isti dan kot razčlemba. Prav tako so že napovedane dodatne formule pri matematiki, umik kalkulatorja iz uporabe pri eni poli pa je bil napovedan že pred dvema letoma, temu je sledila tudi priprava izpitne pole, je pojasnila Tavčar Krajnčeva: »Skrbi me in čudim se, da se vaša generacija že najmanj dve leti ni spopadala na tak način z reševanjem matematičnih nalog pri pouku oziroma pri preverjanjih, ocenjevanjih.«Dijaki, skoraj 500 jih je spremljalo pogovor, ki so ga prenašali v živo, prav veliko informacij (še) niso dobili. V šolo se bodo vrnili, ko bo dnevnih okužb manj kot 600 in manj kot 500 hospitaliziranih. Ministricaje dejala, da upa, da bi bilo to mogoče še pred zimskimi počitnicami. Te so v drugi polovici februarja.