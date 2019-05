Primer ošpic na RTV Slovenija

Ljubljana – Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so potrdili, da so včeraj prejeli še eno obvestilo o okužbi z ošpicami. Obolela oseba po naših informacijah dela na RTV. V tamkajšnji službi za stike z javnostjo ob našem poizvedovanju o dogodku niso vedeli še nič, odgovore pričakujemo v kratkem.



Število ljudi, pri katerih so letos v Sloveniji ugotovili okužbo z virusom ošpic, se je tako zvišalo na osem.



O dveh bolnikih so bili na NIJZ obveščeni med prvomajskimi prazniki, pred tem so konec aprila virus odkrili pri treh ljudeh, osmega maja pa je njihova epidemiološka služba prejela obvestilo o še dveh laboratorijsko potrjenih primerih. Bolnika sta prišla iz tujine.



Tudi bolnika, obolela konec aprila, sta okužbo prinesla iz Moskve in Nemčije. Pri prvem so okužbo hitro prepoznali in ga pravočasno izolirali, drugi pa se je zadrževal v čakalnici urgentnega bloka več ur. Tedaj so ocenili, da bi bilo lahko v potencialni nevarnosti za okužbo do dvesto oseb. Do danes novih okužb, povezanih s tema primeroma, na NIJZ niso obravnavali.



Oseba z RTV se je domnevno okužila v enem od zdravstvenih domov.



Uredništva na RTV so po naših informacijah prejela obvestila o pojavu ošpic pri enem zaposlenem. Pri tem so jih opozorili, da so tisti, ki so bili cepljeni z dvema odmerkoma cepiva, varni, drugim pa so svetovali, da preverijo cepilni status pri osebnem zdravniku in se cepijo.