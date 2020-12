Pripravljen osnutek revizije glede nabave opreme v epidemiji

Zaplet s podpisom

Zdravko Počivalšek FOTO: Voranc Vogel

Računsko sodišče je pripravilo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije covida-19. Vsebina ugotovitev revizorjev sicer ni javna, dokler se do nje ne opredelijo revidiranci in Računsko sodišče ne izda končnega poročila.Predsednik računskega sodiščabo ob 14. uri podal tudi izjavo za medije, ki jo bomo prenašali v živo.Revidiranci so sicer vlada, ministrstva za obrambo, za gospodarstvo in zdravje ter zavod za blagovne rezerve. Računsko sodišče pa se je za revizijo odločilo maja, tudi po nekaterih razkritjih domnevnih nepravilnosti pri naročanju opreme, potrebne v spomladanskem valu epidemije.Tedaj je sicer Vesel poudaril, da računsko sodišče dogajanje spremlja, ker ima pomembne učinke na javne finance in strukturo proračuna. Tako je med drugim napovedal, da bo revizija pokazala tudi, kako je država pripravljena na krizno javno naročanje. Napovedal je, da bodo prisluhnili obema stranema in da bodo preverili, ali in zakaj naj bi od 1500 ponudb za zaščitno opremo skoraj polovica ostala nepregledana.Vesel je napovedoval, da si želijo vsaj osnutek izdati do konca leta, a se je tik pred izdajo zapletlo, saj prvi namestnikosnutka ni želel podpisati v rokih, ki jih je od njega pričakoval Vesel. Zato je ta pooblastilo za pregled in podpis osnutka prenesel na drugo namestnicoKot je ob tem dejal za STA, je njegova naloga, da zagotovi učinkovitost Računskega sodišča in izpostavil, da so tudi odgovorne osebe pri revidirancih večkrat pozivale, naj se ugotovitve razjasnijo čim prej. Špekulacije, da naj bi hitel zaradi političnih pritiskov in aktualne politične situacije, zanika.Po nekaterih informacijah bi lahko bil namreč osnutek obremenjujoč za gospodarskega ministra in prvaka SMC, kar bi po mnenju nekaterih lahko vplivalo na zaupanje stranke v svojega predsednika, s tem pa na morebitno odločitev posameznih poslancev o podpori alternativni vladi. Tudi Počivalšek je izjavil, da »Veselova medijska angažiranost glede te teme vzbuja dvom«. A Vesel očitke zanika. Kot je pred dnevi dejal za STA, so interni roki, ki jih imajo, že tako ali tako potekli, obenem pa osnutek ne bo javen, javno bo šele poročilo, ki bo izdano po tistem, ko se bodo do ugotovitev v osnutku opredelili revidiranci.Vesel je v izjavah za medije pojasnil tudi, da bo poročilo obsežno in da so imeli velike probleme s pridobivanjem dokumentacije predvsem s strani gospodarskega ministrstva. Počivalšek pa je to zavrnil. Kot je navedel v eni od izjav za javnost, so prejeli 210 vprašanj in so potrebovali nekaj tednov za celovit in natančen odgovor. Želi si, da namesto medijskih pritiskov preiskovalni organi pridejo na dan z dokumenti in argumenti. Ko bodo prejeli osnutek poročila računskega sodišča, se bodo po ministrovih zagotovilih nanj vsebinsko odzvali.