Prizadevanja za nov vir pitne vode v Anhovem

Civilna iniciativa Danes, Inštitut 8. marec, Smetumet, Ekokrog in Eko Anhovo so včeraj sredi Ljubljane že drugič javno pozvali poslance, naj omogočijo nov vir pitne vode prebivalcem Anhovega in okolice. To lahko storijo s podporo amandmaju v okviru rebalansa proračuna za prihodnji dve leti. Zakaj v Anhovem potrebujejo nov vir pitne vode?

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Civilna iniciativa Danes, Inštitut 8. marec, Smetumet, Ekokrog in Eko Anhovo so včeraj sredi Ljubljane že drugič javno pozvali poslance, naj omogočijo nov vir pitne vode prebivalcem Anhovega in okolice. To lahko storijo s podporo amandmaju v okviru rebalansa proračuna za prihodnji dve leti. Vložile so ga opozicijske stranke in o tem bodo v državnem zboru odločali prihodnji četrtek. Lani poleti se je v Anhovem zgodilo eno največjih onesnaženj pitne vode pri nas, saj je v vodovodno omrežje vdrla odpadna industrijska voda podjetja Eternit, ki se nahaja v tamkajšnjem tovarniškem kompleksu.

»Za nov vir pitne vode v Anhovem se borimo dlje časa, zdaj pa je priložnost, da to tudi uresničimo,« je izpostavil Miha Stegel, predstavnik Civilne iniciative Danes. Spletno peticijo za podporo temu projektu je sprožilo Gibanje za pitno vodo. Amandma k rebalansu proračuna za leti 2022 in 2023 so nato vložile stranke LMŠ, SD, SAB, Levica in nepovezani poslanci. Trenutno v državnem zboru potrebujejo še tri glasove podpore.

Več civilnih iniciativ ne zaupa vodarni, ki prečka industrijsko cono Salonita Anhovo. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Za zagotovitev primerne oskrbe s pitno vodo v Anhovem oziroma občini Kanal ob Soči bi bilo po mnenju predlagateljev treba izvesti povezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Za zgraditev vodovoda bi po oceni potrebovali dve leti, stroški pa bi predvidoma znašali 1,2 milijona evrov.

Vodni vir za industrijske namene

Prebivalci Anhovega in okolice so od sedemdesetih let prejšnjega stoletja odvisni od vode, ki jim jo zagotavlja vodarna Močila – ta je bila primarno zgrajena za potrebe industrijske cone Salonita Anhovo. Od tedaj je bilo po besedah Mihe Stegla že več nezgod z onesnaženjem pitne vode. Zadnja se je, kot omenjeno, zgodila lani. Za prebivalce tega območja je, kot razlaga, povsem običajno, da morajo vodo prekuhavati. Da potrebujejo nov vir pitne vode, je potrdil tudi Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Inštitut je namreč opravljal analizo pitne vode na tem območju. Problematično je tudi, da pitna voda prihaja iz reke Soče, ki je tudi sama onesnažena z živim srebrom in težkimi kovinami. Miha Stegel ob tem še doda, da so prebivalci Anhovega v zadnjih sto letih že plačali visok davek industriji cementa in azbesta.

Ministrstvo in občina podpirata rešitev

Na ministrstvu za okolje in prostor pobudo s proračunskim dopolnilom načeloma podpirajo. Kot pojasnjujejo, se z Občino Kanal ob Soči strinjajo, da je povezava na vodovodni sistem Mrzlek ustreznejša rešitev od sedanje. Na občini so načrtovali pripravo projektne dokumentacije do prihodnjega leta, za izvedbo pa naj bi ministrstvo poskrbelo do leta 2023. Z izglasovanjem opozicijskega amandmaja pa bi že zdaj pridobili petdeset odstotkov sredstev za financiranje projekta.

Enako so dejali na občini, kjer so obenem napovedali tudi obnovo vodarne Močila. Izdelali so že projekt za zgraditev obvoda vodovoda izven industrijske cone v Anhovem. Po mnenju občine je vodooskrba na njihovem območju sicer ustrezna in pod nadzorom. Sledenje so potrdili tudi v Salonitu, kjer so še navedli, da niso nosilec dejavnosti priprave pitne vode, ampak prek povezane družbe Salinvest izvajajo le nekatere storitve za občinsko javno službo.