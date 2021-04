Problem, kako izenačiti zasebne in javne izvajalce zdravstvenih storitev

Rezervacije so že oblikovane

Generali, Triglav zdravstvena zavarovalnica in Vzajemna so že oblikovali rezervacije. FOTO: Tamas Kaszas/Reuters



Intervju z ministrom

Ker je bilo lani opravljenih precej manj zdravstvenih storitev, so zavarovalnicam, ki omogočajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ostali neporabljeni milijoni. Koliko točno se jih je nateklo, ni znano, po nekaterih ocenah naj bi jih bilo okoli 60 milijonov. Vrnili jih bodo v zdravstvo, obljubljajo, z ministrom za zdravjena čelu. Leta 2019 so se zvrstile podražitve premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje , potem pa je sledila epidemija in številni so vestno plačevali prispevke, medtem ko zdravstvenih storitev v času zaprtja zdravstvenih ambulant niso mogli koristiti ali pa so se zaradi podaljšanega čakanja na obravnavo odločili opraviti samoplačniški pregled. To je povzročilo val nezadovoljstva in pritiske na zavarovalnice, da vrnejo premije. Vmes je posegla država s petim paketom ukrepov za blažitev posledic epidemije, v katerem je določila prerazporeditev sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za financiranje storitev iz nacionalnega razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev oziroma zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo.Ponudniki dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj bodo morali skladno z zakonom za omenjeno financiranje storitev iz razpisa nameniti razliko med načrtovanimi in dejanskimi izdatki za doplačila k zdravstvenim storitvam, ki je posledica ukrepov v obdobju razglašene epidemije oziroma najdlje do 31. decembra 2021.Za ta namen so Generali, Triglav zdravstvena zavarovalnica in Vzajemna že oblikovali rezervacije. »Na podlagi testa za zdravstvena zavarovanja smo oblikovali dodatne rezervacije v vrednosti 18 milijonov evrov za neiztekle nevarnosti predvsem za namene pokrivanja prihodnjih doplačil zdravstvenih storitev,« so povedali na Triglavu.Koliko visoke so rezervacije pri Vzajemni in Generaliju, ni znano. »Skladno z zakonom bomo poravnali stroške storitev iz nacionalnega razpisa, opravljene za svoje zavarovance. Oblikovali smo ustrezne rezervacije, podatki pa bodo objavljeni v revidiranem poročilu,« so dejali pri Generaliju. Enako so na vprašanje o tem, koliko denarja iz premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je ostalo neporabljenih, odgovorili na Vzajemni: »Končne rezultate poslovanja za leto 2020 bomo objavili, ko bodo revidirani in jih bo obravnaval nadzorni svet.«Poudarili so, da zamisel, da se ta denar porabi za Nacionalni razpis, vsekakor podpirajo, »saj bodo naši zavarovanci tako prišli do nujno potrebnih pregledov, obravnav in operacij«. Dodali so, da je njihova praksa, da morebitna presežna sredstva uravnajo tako, da imajo od tega korist zavarovanci. »Tako smo že v letih 2013 in 2014 del preplačane premije vrnili svojim zavarovancem v obliki poračuna, leta 2014 pa smo znižali tudi premijo,« so povedali. Ob tem je treba dodati, da so jo leta 2019 kar dvakrat povišali, skupaj za 5,55 evra.Slovensko zavarovalno združenje (SZZ) je pred časom grobo ocenilo, da bi zavarovalnicam ostalo okoli 50 milijonov evrov. Te napovedi včeraj še niso mogli spremeniti, saj ne razpolagajo z letnimi podatki zavarovalnic.Za izvedbo omenjenega razpisa je zadolženo ministrstvo za zdravje. Minister Janez Poklukar je v pogovoru za jutrišnjo Sobotno prilogo dejal, da bo delovna skupina, ki pripravlja razpis, proučila možnosti porabe sredstev, ki so ostala na računih zavarovalnic. Na omejen razpis se bodo lahko prijavili tako javni kot zasebni izvajalci, a problem bo, kako jih dati na skupni imenovalec oziroma omogočiti konkurenčnost, je izpostavil minister. Po njegovem mnenju pa bo dolgoročno treba dopolnilno zavarovanje preoblikovati.