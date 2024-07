Pred nami eden prometno bolj obremenjenih koncev tedna

Na vrhuncu poletne sezone je pred nami vroč in eden prometno bolj obremenjenih koncev tedna. Agencija za varnost prometa (AVP) bo v soboto zato voznikom na glavnih bencinskih servisih na avtocestnih krakih med 11. in 18. uro delila letake o varni vožnji, glede na vroče dni, ki se obetajo, pa tudi vodo, so sporočili iz AVP.

Prometni koledar prometnoinformacijskega centra napoveduje za danes in čez vikend zelo visoko gostoto prometa. Agencija za okolje pa najavlja sončno in vroče vreme, v nedeljo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale nevihte.

AVP ob tem opozarja, da je v rokah vsakega voznika velika odgovornost. »Visoke temperature, zastoji, dela na cestah in spremembe voznih razmer zaradi neviht ali toče vplivajo na vozne sposobnosti. Vse to od vseh udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo. V primeru zastojev na avtocestah in hitrih cestah ne smemo pozabiti na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu,« so na AVP pred začetkom akcije povzeli besede namestnice direktorice agencije Saše Jevšnik Kafol.

Tako bodo študenti na večjih bencinskih servisih na vseh avtocestnih krakih to soboto in v soboto, 17. avgusta, delili izobraževalno gradivo v slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku.

V vročih dneh redni postanki in hidracija

V izobraževalnih letakih bodo slovenske in tuje voznike opozarjali na obvezno uporabo varnostnega pasu in vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih ter pozivali k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez uživanja alkohola. Z akcijo si prav tako želijo voznike v vročih dneh spomniti, da morajo med daljšo vožnjo poskrbeti za redne postanke in za ustrezno hidracijo, zato bodo ob letakih delili tudi vodo.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Spomnili na osnovna pravila

Pred začetkom akcije pa so voznike ponovno spomnili na nekaj osnovnih pravil za varno udeležbo v prometu. Med drugim voznike pozivajo, da brez izgovorov poskrbijo za dosledno uporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih in dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti. Prometna pravila in razmere na cesti naj dosledno upoštevajo ter so še posebej pozorni na pešce, kolesarje, voznike e-skirojev, mopediste in motoriste.

Svetujejo jim, da pot dobro organizirajo in načrtujejo in preverijo delovanje vozila. Pomembno je tudi, da pred odhodom na pot preverijo razmere na cestah in morebitne cestne zapore.

Prtljaga naj bo v vozilo zložena pravilno in varno pritrjena, težji kosi naj bodo na dnu, za zadnjo klopjo. Prtljago je treba ustrezno pritrditi oziroma zavarovati, da ob morebitnem trku ne poleti z mesta. V parkiranem in zaprtem vozilu naj nikdar ne puščajo nikogar.

V luči nedavnih prometnih nesreč, v eni je tovorno vozilo zbilo voznika ustavljenega avtomobila na avtocesti, pa so opozorili tudi na to, da je treba v primeru okvare vozila še med upočasnjevanjem vklopiti varnostne utripalke.

V primeru okvare

Če gre za okvaro na avtocesti, potem morajo vozniki ustaviti na odstavnem pasu ali odstavni niši čim bliže varnostni ograji in si nadeti varnostni odsevni telovnik še preden izstopijo iz vozila. Nato je treba čim prej zapustiti vozilo in se umakniti za varnostno ograjo.

Zatem je treba označiti vozilo z varnostnim trikotnikom, na avtocesti in hitri cesti praviloma 250-400 metrov za vozilom ob desni rob cestišča. Če se okvara vozila zgodi celo ponoči, v mraku, v trenutkih slabše vidljivosti, je treba razdaljo med trikotnikom in ustavljenim vozilom povečati, še opozarjajo na AVP.