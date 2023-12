Prometni progovnik in čuvaj imata še prepoved opravljanja dela

Pred tednom dni se je na progi med Postojno in Prestrankom pri starem prehodu Rakitnik zgodila ena najhujših železniških nesreč pri nas. Umrla sta dva delavca Slovenskih železnic, še dva sta bila hudo ranjena. Pojavile so se navedbe, da so v podjetju v preteklosti prejeli prijave zaposlenih o tem, da varnost pri delu ni zadovoljiva, a so jih na Slovenskih železnicah zanikali. Družinam prizadetih bodo finančno pomagali.

Preiskava nesreče še ni zaključena. Slovenske železnice še niso podale še nobene kazenske ovadbe, že takoj po nesreči pa so poudarili, da je šlo za človeško napako. Progovni prometnik v Postojni delovne skupine na progi namreč ni obvestil o prihodu vlaka. Še dva zaposlena imata, kot so povedali na Slovenskih železnicah, v tem trenutku prepoved opravljanja dela – gre za progovnega prometnika in čuvaja. Tako bo do zaključka preiskave. Eden od dvojice, ki se je v trčenju poškodovala, je že v domači oskrbi, drugi pa je še v bolnišnici.

Tik po nesreči so se pojavile neuradne navedbe, da so v podjetju prejeli prijave zaposlenih o tem, da varnost pri delu ni zadovoljiva.

Na vprašanje, ali to drži in koliko prijav, da varnostni standardi niso zadovoljivi ter da so delavci na progi odvisni od enega samega človeka, so prejeli, so na Slovenskih železnicah odgovorili: »Govorice, ki se pojavljajo v nekaterih medijih, da smo prejeli prijave zaposlenih o tem, da varnost pri delu ni zadovoljiva, niso resnične. Slovenske železnice oziroma povezana družba SŽ-Infrastruktura v zadnjih nekaj letih ni dobila niti ene prijave na to temo. Vse prijave in ugotovljene nepravilnosti sicer dosledno raziščemo in primerno ukrepamo. Vse prijave so tudi uradno zavedene.«

Preiskava nesreče še ni zaključena. FOTO: Dejan Javornik

Vzdrževalna dela le na zaprti progi

Direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc sta po takoj tragični nesreči poudarila, da je sistem Slovenskih železnic eden najbolj varnih v Evropi. A dejstvo je, da so se letos zgodile tri nesreče s smrtnim izidom – v Podgradu pri Ljubljani je julija umrl delavec, potem ko je stopil na sosednji tir, po katerem je pripeljal potniški vlak in trčil vanj.

Oktobra pa je v naselju Pako pri Borovnici potniški vlak zbil 31-letnega delavca, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Preiskava tega dogodka še ni zaključena. Kdaj konkretno bodo na Slovenskih železnicah torej sprejeli nove protokole, ki bodo preprečevali oziroma zmanjšali možnost podobnih nesreč? V podjetju so poudarili, da se v tem trenutku »vzdrževalna dela na progi ne izvajajo med prometom, ampak zgolj, ko je proga zaprta. Tako bo do nadaljnjega«.

Izvajalce in dobavitelje signalnovarnostnih naprav bodo ob tem pozvali, da dodatno nadgradijo sistem in protokole obveščanja varovanih skupin na železniški progi. »Delovne skupine na progi bodo morale obvezno imeti še dodatnega čuvaja, ki bo območje varoval že nekaj kilometrov prej,« poudarjajo v podjetju in dodajajo, da upoštevajo vse predpise in protokole, ki so predpisani s strani ministrstva za infrastrukturo oziroma s strani upravljavca in potrjeni s strani Agencije za železniški promet.

Na vprašanje, ali direktor Slovenskih železnic Dušan Mes oziroma kdo drug v podjetju razmišlja o odstopu in prevzemu objektivne odgovornosti za nesrečo, so v podjetju odgovorili, da »uradna preiskava še ni zaključena«.