Protest gasilcev odpade

Ljubljana – Davidu Švarcu iz sindikata poklicnega gasilstva Slovenije in Ajdovcem je uspel veliki met. Po večmesečnih prizadevanjih so se končno sporazumeli z občino Ajdovščina o novi sistemizaciji delovnih mest oziroma o ureditvi statusa poklicnih gasilcev v Gasilsko reševalnem centru Ajdovščina.



»Po že napovedanih sindikalnih aktivnostih v novembru je župan Tadej Beočanin konec oktobra s sodelavci še enkrat prisluhnil argumentom sindikata in spoznal, da je trenutno veljavna sistemizacija krivična do ajdovskih poklicnih gasilcev, obenem pa tudi ovira za učinkovito delovanje poklicne gasilske enote,« je danes javnost obvestil sekretar sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Švarc.



Dogovor z Občino Ajdovščina zajema spremembo statuta in pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v GRC Ajdovščina, v katerega se bodo vnesla tudi delovna mesta poveljnik gasilske operativne enote, vodja gasilske izmene II. in vodja gasilske skupine, čemur je Miha Ergaver, direktor GRC Ajdovščina, doslej nasporotoval.



S spremembo aktov v GRC Ajdovščina bodo izpolnjeni pogoji za izdajo novih pogodb o zaposlitvi, na podlagi katerih bodo ajdovski poklicni gasilci po januarskem sporazumu z vlado ter odpravi plačnih anomalij deležni tudi višjih plačnih razredov, dodaja Švarc, »njegov« sindikat pa je ustavil aktivnosti za izvedbo protestnega shoda, predvidenega za naslednji teden.