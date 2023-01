Protestnega shoda pred vladno stavbo jutri ne bo

Štiriinpetdesetčlanski glavni stavkovni odbor Sviza je danes odločil, da napovedanega jutrišnjega protestnega shoda pred vladno stavbo ne bo. Spomnimo, da so ga napovedali, če do naslednjega kroga pogajanj ne bodo dobili vladnega predloga oziroma odgovora na Svizove stavkovne zahteve. Predstavniki vlade so predlog sinoči na pogajanjih predstavili Svizu. Čeprav se s predlogom ne strinjajo in ga niso sprejeli, so v Svizu ocenili, da »predlog predstavlja sprejemljivo osnovo za nadaljevanje pogajanj«.

Kakšen konkretno je vladni predlog, glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj ne želi povedati: »Dogovorili smo se, da v času pogajanj teh informacij ne bomo razkrivali, in želim dogovor spoštovati. Smo ga pa zavrnili.« Dodal je, da protestni shod ni preklican, ampak le preložen. O novem datumu se bodo odločili glede na nadaljnji potek pogajanj, ki se bodo nadaljevala prihodnji teden.

Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo je februarja lani izglasovalo več kot 38.000 zaposlenih, je še vedno aktivna. Eno od stavkovnih zahtev je Sviz že dosegel, in sicer zvišanje plač pomočnicam vzgojiteljic. Z vladnimi predstavniki so se 9. januarja dogovorili tudi o višjih plačah mladih raziskovalcev in asistentov z univerzitetno izobrazbo ter o ovrednotenju strokovnega naziva višji svetnik.

Precej stavkovnih zahtev Sviza pa je še vedno odprtih. Med njimi ostajajo odprava zaostankov v vrednotenju pedagoškega dela strokovnega osebja v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, vzgojnih zavodih ter dijaških domovih. Zahtevajo še odpravo zaostankov pri univerzitetnih učiteljih, asistentih in strokovnih sodelavcih ter odpravo razvrednotenja dela zaposlenih v plačni skupini J.

Kot vztrajno opozarjajo v Svizu, se je povprečna plača strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v zadnjih letih zviševala dvakrat počasneje kot plače zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe na primerljivih delovnih mestih v zdravstvu in državni upravi.