Proti delti je en odmerek premalo

Na Danskem tretji odmerek

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je največ ljudi pri nas do zdaj cepilo s cepivom Pfizer-Biontech (s prvim odmerkom 576.604 ljudi, z drugim pa 493.952). Na drugem mestu je cepivo družbe AstraZeneca (166.308 ljudi s prvim odmerkom in 148.135 z drugim odmerkom). S prvim odmerkom Moderne se je cepilo 91.319 ljudi, z drugim pa 83.158. Cepivo Janssen je prejelo 66.241 ljudi.

Regijski centri za cepljenje

Dva odmerka cepiv proti covidu-19 družb Pfizer in AstraZeneca sta skoraj tako učinkovita proti koronavirusni različici delta, kot sta proti različici alfa. Tako kaže študija, objavljena v znanstveni reviji New England Journal of Medicine, ki potrjuje ugotovitve angleškega zavoda za javno zdravje o učinkovitosti obeh cepiv. A en odmerek cepiva po oceni znanstvenikov ni dovolj za visoko stopnjo zaščite.Cepivo proizvajalca Pfizer je pokazalo 88-odstotno učinkovitost pri preprečevanju razvoja simptomatskega covida-19 po okužbi z različico delta, proti različici alfa pa je bila učinkovitost 93,7 odstotka. Dva odmerka cepiva AstraZenece sta pokazala 67-odstotno učinkovitost proti različici delta, pred tem pa so učinkovitost ocenjevali na okoli 60 odstotkov. Proti različici alfa pa sta pokazala 74,5-odstotno učinkovitost, kar je tudi več od prej ocenjenih 66 odstotkov.Podatki iz Izraela so sicer ocenjevali nižjo učinkovitost Pfizerjevega cepiva proti simptomatski bolezni, je pa zelo učinkovito pri preprečevanju hujšega poteka bolezni. Učinkovitost cepiva proti različici delta je precej slabša po prvem odmerku: pri Pfizerju je 36-odstotna, pri AstraZeneci pa 30-odstotna.Po napovedih Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) bi do konca avgusta različica delta lahko predstavljala kar 90 odstotkov vseh okužb v Evropski uniji. ECDC zato države poziva, naj pospešijo programe cepljenja, vključno s cepljenjem z drugim odmerkom, kjer je to priporočeno.Veliko nejasnosti je pri osebah, ki so bile cepljene z različnima cepivoma proti covidu-19. Na Danskem, denimo, bodo 151.000 državljanom, kolikor jih je bilo cepljenih z različnimi cepivi, ponudili tretji odmerek, a šele ko bodo končali državno kampanjo cepljenja. V večini primerov gre za zaposlene v zdravstvenih in socialnih zavodih, ki so najprej prejeli cepivo AstraZenece. Ko so to cepivo umaknili s seznama cepiv zaradi skrbi glede krvnih strdkov, so jih drugič cepili s cepivom podjetij Pfizer-Biontech ali Moderna. Za tretji odmerek so se odločili, ker vse več držav zunaj Evropske unije ne priznava potrdil o cepljenju, če je bila oseba cepljena z odmerki različnih proizvajalcev.In kako bo s tretjim odmerkom pri nas? Z ministrstva za zdravje so sporočili, da bo odločitev o tem, ali se bomo cepili s tretjim odmerkom ali ne, sprejela stroka na podlagi rezultatov študij in znanstvenih dokazov o koristih takega pristopa.Minister za zdravjeje včeraj med obiskom na Koroškem ljudi spet pozval, naj se cepijo, da bomo pripravljeni na jesen. Dejal je, da ministrstvo za zdravje v teh dneh po vsej državi vzpostavlja regijske centre za cepljenje, ki bodo odprti od 8. do 22. ure. V Mariborskem kliničnem centru bodo tak center predvidoma odprli že danes, v petek tudi v Murski Soboti, v ljubljanskem kliničnem centru pa bo zaživel v ponedeljek.