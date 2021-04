Proti temu, da je možnost odpovedi prepuščena samovolji

V nadaljevanju preberite:

V kratkem je mogoče pričakovati odločitev ustavnega sodišča glede določila iz sedmega interventnega zakona za lajšanje posledic epidemije (PKP7), ki delodajalcem omogoča odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki so izpolnili pogoje za starostno upokojitev. Na pobudo sindikatov so izvajanje člena zadržali, na njegovo spornost pa opozarjajo tudi v Društvu za delovno pravo in socialno varnost (DDPSV).