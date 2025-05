Proti uveljavitvi zakona bi moralo glasovati vsaj 338.491 volivcev

Državna volilna komisija (DVK) je kljub kratkemu času za organizacijo pripravljena na izvedbo zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke umetnikom, je pred začetkom predčasnega glasovanja sporočil direktor službe DVK Igor Zorčič. Nekaj težav se je sicer med drugim pojavilo pri pravočasnem pošiljanju obvestil volivcem in popolnitvi volilnih odborov, a so te rešili.

Direktor službe DVK je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je bil pri organizaciji referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti izziv med drugim pravočasno pošiljanje obvestil vsem volivcem, upoštevajoč, da se volilni imeniki zaprejo 15 dni pred samim referendumom in so se ponekod pojavljala neskladja v zaporednih številkah volivcev v volilnih imenikih, o čemer so obveščene tudi okrajne volilne komisije.

»Mi smo to predvidevali in nismo hoteli tvegati. S Pošte Slovenije smo bili obveščeni, da so bila vsa obvestila predana pošti 29. aprila, tako da bi danes pravzaprav morali vse volivke in volivci dobiti ta obvestila na dom,« je navedel Zorčič.

Opozoril je, da je za izvedbo referenduma treba pripraviti tudi veliko količino tiskovin. »Glede na to, da smo imeli izredno kratke roke, smo z zadevami pohiteli in danes moram reči, da smo pripravljeni na ta referendum,« je zatrdil direktor službe DVK. Obenem je zagotovil še, da je po zadnjih podatkih zagotovljeno zadostno število članov volilnih odborov, četudi so nekatere okrajne volilne komisije obveščale o težavah z imenovanjem oborov, ki je potekalo tudi v času dela prostih dni.

S predsednikom DVK Petrom Golobom pa sta na novinarski konferenci podala še zadnje informacije o referendumskem glasovanju.

Skupni strošek dodatka k pokojninam za izjemne umetnike bi bil okoli 190.000 evrov na leto, referendum pa nas bo stal okoli 6,6 milijona. FOTO: Črt Piksi/Delo

Volivci lahko sicer predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo, na DVK priporočajo tudi obvestilo volivcu, ki pa sicer ni obvezno.

Zorčič je spomnil še, da se bo v prihodnjih dneh iztekel tudi rok za še nekatere druge oblike glasovanja. Do vključno srede lahko tisti volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati na domu. Na isti dan se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci oddajo vlogo za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia. Vlogo lahko volivci oddajo prek portala eUprava.

Splošno glasovanje pa bo potekalo v nedeljo od 7. do 19. ure na 2978 rednih voliščih, 88 voliščih omnia in 29 voliščih v tujini na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev. Enako kot v primeru predčasnega glasovanja volivci na voliščih potrebujejo osebni dokument za identifikacijo.

Na dan splošnega glasovanja bo DVK sporočala podatke o volilni udeležbi do 11. in 16. ure, po zaprtju volišč pa bodo podatke o volilni udeležbi sporočali in posodabljali hkrati s podatki o izidu glasovanja, z začetkom predvidoma po 19.30.

Volilo bo lahko 1.692.455 upravičencev

Na referendumu bo lahko glede na zadnje podatke notranjega ministrstva, ki jih je konec meseca objavila Državna volilna komisija (DVK), glasovalo 1.692.455 volilnih upravičencev. To pomeni, da bo za zavrnitev zakona moralo glas proti oddati vsaj 338.491 volivcev.

Po zakonskih določbah, ki veljajo od ustavnih sprememb leta 2013, je namreč zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Kot je konec aprila na svoji spletni strani objavila DVK, je bilo po podatkih ministrstva za notranje zadeve 25. aprila v volilnih imenikih za izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu vpisanih 1.692.455 volilnih upravičencev, od tega 1.581.100 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 111.355 s stalnim prebivališčem v tujini.

Ker je od števila volilnih upravičencev odvisen kvorum, ki je potreben za zavrnitev zakonov na referendumu, to pomeni, da bi moralo proti uveljavitvi zakona glasovati vsaj 338.491 volivcev. »Lahko zagotovim, da bo ta številka zagotovo spremenjena, enako pa lahko zagotovim, da ta številka ne bo bistveno spremenjena, spremenjena pa seveda zagotovo bo,« je na današnji novinarski konferenci dejal Golob.

Navedeni kvorum se namreč lahko še spreminja, saj bodo na ministrstvu za notranje zadeve pripravili še podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja. Točno število volilnih upravičencev, vpisanih v evidenco volilne pravice na dan glasovanja, ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja osmi dan po izvedbi referenduma in podatke nato pošlje DVK, je navedel Golob.

Odkar veljajo določbe o doseganju kvoruma, je bilo po tem načinu izvedenih osem zakonodajnih referendumov, zavrnitveni kvorum je bil dosežen le dvakrat. Nasprotnikom zakonskih rešitev je zadostno število volivcev na volišča uspelo pripeljati leta 2015, ko so volivci zavrnili novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in leta 2021, ko so zavrnili novelo zakona o vodah. Udeležba na tem referendumu je bila ena najvišjih v zgodovini, glasovanja se je udeležilo 46,5 odstotka volilnih upravičencev.