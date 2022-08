Prva izplačila energetskega dodatka novembra

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma novembra lahko prvi upravičenci pričakujejo nakazila energetskega dodatka – po okvirnih ocenah vlade je to približno 63.000 posameznikov in družin, ki prejemajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, ter 13.500 invalidov, finančne posledice ukrepa naj bi znašale približno 22 milijonov evrov.

Vlada pa načrtuje za še dodatnih 20 milijonov evrov izplačil dodatkov s širitvijo kroga upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, in sicer tako da premoženje ne bi bilo merilo pri dodeljevanju, razen prihrankov in vrednostnih papirjev. To pomeni, da bi varstveni dodatek lahko dobili tudi, na primer, lastniki nepremičnin, vrednih več kot 120.000 evrov, kolikor je zdaj omejitev.