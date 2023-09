Prva nakazila naj bi občine prejele v prihodnjih tednih

Vlada je danes sprejela tri programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav. Kot je v izjavi po seji vlade pojasnil minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, se prvič s sredstvi, ki jih bo nakazala občinam, tako hitro odziva na naravne nesreče.

Prvi potrjeni program se nanaša na neurja 12. in 13. julija, prehodna ocena škode in prehodno nakazilo, ki bo nakazano občinam in direkciji za vode, bo v skupnem znesku 3,61 milijona evrov. Za drugi prehodni program bo vlada zagotovila 8,54 milijona evrov, to je za neurja od 17. julija do 3. avgusta. Tretji, to je največji, pa se nanaša na neurja 4. avgusta, obsega pa 222 milijonov evrov. Predhodna ocena znaša 1,95 milijarde evrov.

Za predplačilo občinam je vlada postavila dva kriterija. Prvi je, da je minimalna ocena škode 20.000, drugi pa, da je vlada maksimalno nakazilo, ki bo nakazala občinam, omejila na dvakratnik primerne porabe občinam. Hkrati se je zavezala, da bodo vse občine, ki bodo ta sredstva sposobne porabiti v roku enega leta, prejele dodatna sredstva do zakonsko določenih 40 odstotkov vrednosti ocenjene škode.

Kot je pojasnil, so se za omejitev na dvakratnik primerne porabe občin odločili, ker se je izkazalo, da v nekaterih občinah ocena škode tudi za več kot desetkrat presega občinski proračun.

Brežan je napovedal, da bodo z ministrstvom za finance storili vse, da bodo sredstva izplačana v nekaj tednih. Pred tem bodo z vsemi občinami prejemnicami sklenili sporazume, nato pa podrobno spremljali porabo teh sredstev. »Občine bodo morale v okviru pravic porabe oziroma nakazanih sredstev sporočiti svoje prednostne naloge in v skladu z njimi ta sredstva tudi uporabiti,« je dejal.

Omenjeni ukrepi temeljijo na noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jo je državni zbor sprejel kmalu po ujmi v začetku avgusta.