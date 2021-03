Prvak SMC zahteval poenotenje ali razhod

V nadaljevanju preberite:

»Ali se poenotimo in gremo skupaj naprej ali pa se preštejemo in gremo na volilni kongres stranke,« tako je sklenil kritično razpravo izvršnega odbora minuli teden prvak SMC Zdravko Počivalšek in nato štiri dni pozneje doživel nov hladen tuš. Ker nima podpore oziroma odločilnega petega glasu za zamenjavo vodje poslanske skupine stranke, ta včeraj ni glasovala o zamenjavi Janje Sluga. Preberite tudi, da ni nemirno le v vrhu stranke, ampak tudi na terenu SMC, kolikor ga je ostalo. SMC za jutri sklicala tudi svet stranke.