Prve rešilne kaplje za Istro

V nadaljevanju preberite:

Koper - V štirih istrskih občinah in Rižanskem vodovodu Koper so zadovoljni, ker je vlada podprla njihove predloge za ukrepe, s katerimi bi radi blažili pomanjkanje pitne vode. Upajo, da se bodo z njimi lahko vsaj še za nekaj dni izognili redukcijam pri oskrbi z vodo. Surovo (torej neprečiščeno in neobdelano) vodo bo v koprsko vodarno vozila Slovenska vojska s cisternami, poleg tega pričakujejo, da bodo lahko znižali količino biološkega minimuma, ki ga vračajo v strugo Rižane.