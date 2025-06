Prvi Dan inženirjev prihodnosti povezal znanje, vizijo in odličnost

Včeraj je ljubljanska Švicarija v parku Tivoli postala stičišče mladih talentov, inženirske odličnosti in tehnične vizije. Inženirska zbornica Slovenije je namreč prvič organizirala Dan inženirjev prihodnosti – dogodek, namenjen prepoznavanju, povezovanju in spodbujanju mladih inženirjev, ki že danes soustvarjajo jutri. Dogodek je povezal študente zaključnih letnikov, mentorje in somentorje magistrskih nalog, profesorje, dekane in predstavnike fakultet, vodstvo zbornice in njene člane ter širšo strokovno javnost. Ob prisotnosti strokovne komisije in številnih gostov so bila podeljena najvišja priznanja mladim inženirskim upom.

Dan inženirjev prihodnosti. FOOT: Inženirska zbornica Slovenije

Strokovna komisija je podelila priznanje dr. Darka Bega za najboljše magistrsko delo na področju gradbeništva, okoljskega, prometnega in gospodarskega inženirstva in priznanje dr. Petra Novaka za najboljše magistrsko delo s področja strojništva in energetike za leto 2024. Dogodek je s svojim obiskom obogatila tudi inženirka leta Ljupka Vrteva.

Priznanje dr. Darka Bega za najboljše magistrsko delo na področju gradbeništva, okoljskega, prometnega in gospodarskega inženirstva, ki ga podeljuje Matična sekcija gradbenih inženirjev, je prejela Neja Fazarinc. Fazarinčeva je v svojem zaključnem delu v luči sprejete resolucije o krepitvi potresne odpornosti v Sloveniji do leta 2050 razvila model za načrtovanje trajnostne prenove stavbnega fonda na potresnih območjih, potresno tveganje pa je ovrednotila tako s stališča vpliva na družbo kot tudi na okolje.

Neja Fazarinc, prejemnica priznanja dr. Darka Bega FOTO: Matjaž Rust/Inženirska zbornica Slovenije

Priznanje dr. Petra Novaka za najboljše magistrsko delo s področja strojništva (smer energetika) in gospodarskega inženirstva (smer strojništvo), ki ga podeljuje Matična sekcija strojnih inženirjev, pa je prejel Nejc Vovk. Vovk se v svojem zaključnem delu na konkretnem primeru termoelektrarne v Indiji ukvarja z mokrim pranjem dimnih plinov in predstavlja numerični model v znanstveni literaturi še neobjavljene tehnologije disperzije zraka za namene prisilne oksidacije.

Nejc Vovk, prejemnik priznanja dr Petra Novaka FOTO: Matjaž Rust/Inženirska zbornica Slovenije

Oba nagrajenca sta s svojim delom izkazala inženirsko odličnost, tehnično ustvarjalnost in zrel pogled na izzive sodobnega sveta.

Mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije, je ob tem poudaril: »Danes nismo zgolj govorili o prihodnosti, danes smo jo doživeli. Prvi Dan inženirjev prihodnosti je več kot zgolj podelitev priznanj, je simbolno in vsebinsko priznanje mladim, ki s svojim znanjem, predanostjo in vizijo že danes soustvarjajo prihodnost naše stroke in družbe. S tem srečanjem smo vzpostavili prostor, kjer se srečajo generacije, kjer se znanje pretaka naprej in kjer mladi dobijo ne le glas, temveč tudi priznanje. Njihova dela potrjujejo, da Slovenija premore izjemen inženirski potencial, in mi smo kot zbornica ponosni, da ga lahko podpiramo in usmerjamo. To je naš poklon prihodnosti, zgrajen na temeljih odličnosti.«

Dan inženirjev prihodnosti je izpostavil pomen strokovnega mentorstva, promocije inženirstva ter pomen spodbude mladih k inovativnemu razmišljanju in trajnostnemu delovanju.