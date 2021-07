Prvi dan OI še 19 pozitivnih na koronavirus

7.00 Po enem letu še vedno v znamenju izrednih razmer



Z današnjo uvodno slovesnostjo bo japonski cesar Naruhito v Tokiu uradno odprl olimpijska tekmovanja. Poletne olimpijske igre Tokio 2020, ki jih je koronska pandemija preložila za leto dni, težko pričakuje blizu 11.000 športnikov. Ta se bodo za odličja borili do 8. avgusta, med njimi tudi 54 Slovencev z nekaj favoriti za odličja.



Ene najbolj nenavadnih olimpijskih iger v zgodovini se bodo ob začele prav tako nenavadno, ko bo danes ob 13. uri pred praznimi sedeži uvodna slovesnost Tokio 2020. S tem bodo uradno odprta tekmovanja, čeprav nekatera predtekmovanja potekajo že od srede.



Že pred popoldanskim odprtjem nastop čaka prvega slovenskega športnika. V kvalifikacijah lokostrelstva bo ob 6. uri po slovenskem času tekmoval Žiga Ravnikar.



V Tokiu ta čas še vedno veljajo izredne razmere zaradi novega koronavirusa, gledalcev na tekmovanjih ne bo, slovesnega odprtja pa se bo na osrednjem stadionu s kapaciteto za 68.000 gledalcev lahko udeležilo le 950 povabljenih gostov.



6.00 V Tokiu na dan uvodne slovesnosti 19 novih koronavirusnih primerov



Na dan uradnega odprtja poletnih olimpijskih iger Tokio 2020 so organizatorji odkrili novih 19 primerov okužb z novim koronavirusom. Kot so objavili v današnjem dnevnem poročilu, gre za največji dnevni porast, odkar so 1. julija začeli beležiti koronske primere, povezane z OI.



S tem se je število pozitivnih koronskih testov na OI povečalo na skupno 106.



Kot je v danes objavljenem dnevnem poročilu še objavil organizacijski odbor, so med pozitivnimi tudi trije športniki, ki pa ne prihajajo z Japonske. Druge podrobnosti za zdaj niso znane, saj organizatorji ne omenjajo imen okuženih ali njihovih matičnih držav.

