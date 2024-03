Prvi dan z evropskim delovnim časom v bolnišnicah

V nadaljevanju preberite:

Prvi dan dela po evropskem delovnem času, to je 40 plus osem ur na teden, za katerega se je odločilo tudi veliko slovenskih zdravnikov na način, da je umaknilo soglasja za čezmerno nadurno delo, je za večino bolnišnic že pomenil manj razpoložljivih zdravnikov na oddelkih in v ambulantah bolnišnic. Evropski delovni čas ne dopušča več kot 16 ur neprekinjenega dela zdravnika, pri nas pa je bil zaradi pomanjkanja zdravnikov in zaradi varnosti bolnikov v praksi 25-urni delovnik, kadar je zdravnik moral biti v službi tudi čez noč. Da so lahko zagotovili zapolnitev vseh delovnih mest, so nekateri delali tudi 70 ali 80 ur na teden. Kako se je prvi dan poznal umik soglasij za tolikšno čezmerno nadurno delo?