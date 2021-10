Prvih sto dni ministra za digitalizacijo

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji konec tedna je minilo sto dni (v običajnih političnih razmerah je ta čas namenjen uigravanju ekipe in začetku delovanja) od imenovanja Marka Borisa Andrijaniča za ministra za digitalizacijo v državnem zboru. Enak mejnik od formalnega začetka delovanja vladne službe za digitalizacijo bo sicer čez dva tedna, službo pa so v približno devetdesetih dneh postavili na noge. Sledi operativno dokazovanje njihovega poslanstva, in to v napornem predvolilnem letu. Naloga vladne službe je usklajevanje in koordinacija projektov na področju digitalizacije; projekti v pripravi so neuradno vredni več deset milijonov evrov. Uspeh projektov in vladne službe za digitalizacijo bo po svoje kazalnik resničnih namer in operativne sposobnosti trenutne vlade, ki bo morala prikazati rezultate. Brez teh je bila ustanovitev službe zaman, zaradi narave dela pa bi neuspeh kazal tudi na nezmožnost koalicijskega sodelovanja.

Katere uspehe je dosegla vladna služba za digitalno preobrazbo v prvih mesecih delovanja? Kako svojo vlogo zdaj vidi minister za digitalizacijo? Kakšni so več milijonski načrti in kdo vodi tako obsežne projekte?