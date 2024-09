Po računskem sodišču hude kritike glede nakupa računalnikov tudi s KPK

Podobno kot računsko sodišče je tudi Komisija za preprečevanje korupcije pri obravnavi sumov nepravilnosti pri nakupu računalnikov, ki jih je izpeljalo ministrstvo za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, ugotovila, da so bili postopki izvedbe javnega naročila izpeljani brez jasnih ciljev in meril. Ti so bili določeni šele naknadno, s sprejetjem novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je v posebnih določbah retroaktivno določila seznam upravičencev do računalnikov.

Kot že znano, jim torej očitajo, da pri naročanju niso upoštevali dejanskih potreb – sklepati je, da tudi zato razdeljevanje poteka dlje časa –, pri tem pa nato niso zagotovili niti ustreznih varovalk glede garancijskih rokov opreme. Tako da po mnenju protikorupcijske komisije obstaja velika verjetnost, da bo večina računalnikov na voljo za uporabo šele po preteku garancijskega roka.

Komisija za preprečevanje korupcije je kritična tudi do (ne)upoštevanja temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela sorazmernosti. Vsebina razpisne dokumentacije namreč ustvarja videz, da so tehnične specifikacije prilagojene ponudnikom, ki so z računalniki razpolagali in pri katerih je naročnik opravil analizo trga, pri čemer je bil vsak od štirih ponudnikov najugodnejši v enem od štirih sklopov, kar kaže na sum usklajenega nastopa v postopku javnega naročila. Zaradi tega je agencija za varstvo konkurence že sprožila postopek.

Zaradi naknadno sprejetega aneksa, s katerim so kupili še dodatnih 3000 računalnikov, ki pa so bili namenjeni javnim zavodom, in ne mehanizmu za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme vsem upravičencem, pa so po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije tudi omejili oziroma izključili možnost drugih ponudnikov, da bi lahko ponudili svoje blago. Sum kršitve zakona o javnem naročanju je protikorupcijska komisija že odstopila v reševanje pristojni državni revizijski komisiji.

Ker na pristojnem ministrstvu niso prijavili vseh oseb, ki so sodelovale pri javnem naročilu in so dolžne poročati premoženjsko stanje, in ker niso vsi sodelujoči oddali prijave premoženjskega stanja, bodo sume teh kršitev preverili še v ločenem postopku.

Poleg vsega omenjenega je Komisija za preprečevanje korupcije ministrstvu za digitalizacijo priporočila, da z ustreznimi usposabljanji zagotovi profesionalizacijo zaposlenih, ki izvajajo javna naročila, in opravi notranjo revizijo tega javnega naročila, zaradi katerega je Stojmenova Duh že drugič interpelirana.

Koalicija po tiho upa na njen odhod, a predsednik vlade Robert Golob je še včeraj zatrjeval, da uživa njegovo podporo.