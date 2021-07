19.14 Čilska taekwondoistka prva športnica brez iger v Tokiu zaradi covida-19

07.22 Raziskava: Zaradi pandemije brez vsaj enega skrbnika 1,5 milijona otrok

Čilska taekwondoistkaje prva športnica, ki so ji japonski prireditelji zavoljo pozitivnega testa na novi koronavirus prepovedali nastop na bližnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, je danes zapisala francoska tiskovna agencija AFP.Enaindvajsetletna južnoameriška borka je v deželo vzhajajočega sonca prišla iz Uzbekistana, kjer je opravila sklepne priprave za olimpijske igre, a je bila ob prihodu pozitivna.Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so v današnjem dnevnem poročilu navedli, da so dan pred slovesnim odprtjem iger odkrili novih osem pozitivnih primerov na novi koronavirus. Med pozitivnimi je tudi eden športnik, ki pa ne biva v olimpijski vasi, so poudarili. Vse od 1. julija so tako tokijski prireditelji v povezavi z OI registrirali 75 pozitivnih primerov novega koronavirusa. Organizatorji so sporočili, da je bila tokrat pozitivna tudi ena od uradnih oseb v olimpijski vasi, ki je imela 12 bližnjih stikov. Že v torek so iz češke olimpijske reprezentance objavili, da je po pozitivnem testu odbojkarja na mivkizdaj pozitiven še njegov trener. Poleg 75 pozitivnih testov, ki so jih registrirali olimpijski organizatorji, so v japonskih prefekturah odkrili še štiri nove primere, povezane z OI. Vendar regionalne oblasti na Japonskem niso obvezane poročati o teh odkritih primerih. Olimpijske igre Tokio 2020 se bodo s slovesnim odprtjem začele v petek.Avstralski predsednik vladeje v intervjuju na Kiss FM dejal, da prevzema odgovornost za težave, povezane z uvedbo cepiva oziroma cepljenjem, poroča britanski Guardian. Avstralija je dolgo veljala za zgled v boju s pandemijo covida-19, a po obdobju, ko niso imeli tako rekoč nobenih okužb, v zadnjem času te znova naraščajo. Cepljenje proti covidu-19 pa medtem napreduje relativno počasi. Morrison meni, da Avstralci sami želijo, da se težave v zvezi s cepljenjem popravijo. Obenem je dodal, da se nobena država ni stoodsototno odzvala na pandemijo in da Avstralci to razumejo. »Zamude s cepljenjem so obžalovanja vredne, vsi pa vemo, da so rezultat številnih dejavnikov, zato prevzemam odgovornost za težave, ki smo jih imeli, vendar pa prevzemam tudi odgovornost za rešitve, ki jih uvajamo, in stopnje cepljenja, ki jih dosegamo zdaj.« V Avstraliji so pred dvema dnevoma za nedoločen čas podaljšali zaprtje Melbourna, ki bi se sicer po petih dneh moralo izteči iz noči od včeraj na danes. Kot navaja Guardian, je polno cepljenih 11,7 odstotka prebivalcev Avstralije, z enim odmerkom pa 17,4 odstotka.Približno 1,1 milijona otrok po svetu je zaradi posledic pandemije novega koronavirusa med marcem 2020 in aprilom letos izgubilo vsaj enega starša ali starega starša, ki je skrbel zanje. Če temu prištejemo še izgubo starejših sorodnikov, ki so živeli v skupnem gospodinjstvu z otroki, je skrbnika izgubilo več kot 1,5 milijona otrok. To je pokazala raziskava, ki jo je vodil Seth Flaxman z Imperial College v Londonu in je bila objavljena v znanstveni reviji Lancet, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Gre za pomembno, a doslej v veliki meri spregledano posledico pandemije, je ob objavi izsledkov raziskave ocenil Nacionalni inštitut za zdravje ZDA (NIH). Raziskava jasno kaže, da bi morala psihosocialna in ekonomska podpora tem otrokom igrati osrednjo vlogo v odzivu na pandemijo.Raziskovalci so svoje delo med drugim utemeljili na podatkih o številu rojstev in številu smrtnih žrtev covida-19 iz približno 20 držav. Zbiranje teh podatkov se po državah sicer močno razlikuje, zato gre v določeni meri za približke oziroma ocene, a dejanske številke so verjetno še višje, so pojasnili avtorji študije. Posebej visoko število otrok, ki so zaradi pandemije postali polsirote ali sirote, je – glede na število prebivalstva – v Južni Afriki, Mehiki, Braziliji in Kolumbiji. Število otrok, ki so izgubili očeta, je od dva- do petkrat višje od števila otrok, ki so izgubili mamo.